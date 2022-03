Hüstener Schützen wollen Vereinsleben wieder ankurbeln

Hüsten. Corona-Jahre mit fehlenden Präsenzveranstaltungen haben Bereitschaft zur Teilnahme an Arbeitseinsätzen bei Hüstener Schützen sinken lassen.

In seinem Jahresbericht 2021 konnte Ulrich Neuhaus, Oberst der Schützenbruderschaft Hüsten nur über wenige Aktivitäten aus dem abgelaufenen Schützenjahr berichten. „Auch das zweite Schützenjahr fand im Corona Modus statt“, so Neuhaus. Rund 80 Schützenbrüder folgten der Einladung zur Mitgliederversammlung in die Hüstener Schützenhalle. Der Musikverein Hachen sorgte für die musikalische Unterhaltung und sorgte für etwas Schützenfest-Atmosphäre. Neuhaus berichtet, dass der Vorstand sich über die verschiedenen Medien auf dem Laufenden gehalten hat. Sein persönliches Fazit zu WhatsApp-Gruppen, Videokonferenzen oder Telefonaten: „Nichts von den technischen Kommunikationsmöglichkeiten können persönliche Gespräche, bei denen man sich gegenübersitzt, ersetzen.

„Die Bereitschaft zur Mitarbeit bei den Arbeitseinsätzen sank dadurch bei den Mitgliedern des Gesamtvorstandes“, beklagt Schützenhauptmann Christian Völker. Er hofft, dass sich 2022 zum Positiven wendet. Denn die Schützenbrüder stimmten einstimmig dafür, dass das Schützenfest vom 18. bis 20. Juni 2022 stattfinden und der Gesamtvorstand für das Hochfest weiter planen soll. Im traditionellen Ablauf des Festes werden auch die Jubilare geehrt. „Es werden sehr viele sein. Schließlich haben wir drei Jubilar-Jahrgänge zu ehren“, meint Neuhaus. Da das erste Hopfenfest im November 2021 sehr gut angenommen wurde, plant der Vorstand Teile das Grundkonzeptes in die Bierprobe am Samstag, 21. Mai, einzubauen. Es ist geplant zur Verkostung mehrere Sorten Bier vom Fass von den Brauereien Veltins und Maisels anzubieten.

Schützenhalle gut genutzt

Obwohl das Hüstener Schützenjahr auch im zweiten Corona-Jahr für eine Schützenbruderschaft eher trostlos endete, war in der Schützenhalle immer etwas los. „Es fanden Termine wie Blutspenden, IHK Prüfungen oder Ratssitzungen statt. Auch ein Impftermin fand statt. Des Weiteren wurde sie und der Vorplatz als Corona-Testzentrum vermietet. Unseren Nachbarn wurde viel zugemutet und wir wollen es uns mit ihnen auf Dauer nicht verscherzen“, betont Neuhaus. Er gab noch bekannt, dass langjährige Mieter das Haus Hüsten verlassen haben. „Dadurch sind uns konstante Einnahmen leider verloren gegangen. Wir haben uns entschlossen die freiwerdenden Räume als Chance zur Belebung des Vereinsleben zu nutzen,“ betont Völker. Man plant die Räumlichkeiten zu Treffpunkten für kleinere Gruppen zu nutzen „Es geht ausnahmslos um vereinsinterne Nutzungen. fest“.

