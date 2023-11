„Hundi-Rundi“: Es gibt Wichtigeres als Sitz, Platz und Bleib

Arnsberg Vom Hasenwinkel bis zum Ende des Waldstücks: Die Hundewanderung gibt Erziehungs- und Beziehungstipps. Das macht einen guten Halter aus.

Ein trüber erster November. Etwa 30 Hundehalter stehen dennoch mit strahlenden Gesichtern auf dem Parkplatz am Hasenwinkel. Singles, Paare und Familien. Die erste Allerheiligen Wanderung der Hundeschule von Beate Hieronymus steht an. Als Dankeschön für die Treue ihrer Hundis, wie sie immer ganz liebevoll sagt. Ab und an etwas Hundegebell. Hundeschwänze wedeln. Alle sind aufgeregt und freuen sich. Klar, ein Hund braucht auch seine Ruhephasen, wissen Hundetrainer und Halter, aber an diesem Tag soll es um Action im sonst so entspannten Hundealltag gehen. Sogar ein Pferd wird im Laufe des Weges dazu stoßen, um die Hunde auf eine besondere Herausforderung zu stellen.

Mit dabei sind Hunde in verschiedensten Größen, jeglichen Alters und Rassen. Durch die langjährige Erfahrung der mobilen Hundeschule an unterschiedlichen Orten und mit bunt gemischten Gruppen, sind alle Teilnehmer inzwischen geübt darin. „Da setze ich dann auch an“, erzählt Beate Hieronymus bei einem Pläuschchen auf dem Wege, “bevor der Hund Sitz, Platz und Bleib lernt, muss er erstmal seinen Menschen kennenlernen.“ Ein Hund muss eine gute Beziehung zu seinem Herrchen und Frauchen haben. Kommandos werden erst dann trainiert.

Das weiß auch Heike Schröter, die mit Rina und Scully an ihrer Seite unterwegs ist. Hunde in der Größe eines ausgewachsenen Menschen, wenn sie sich vor Freude auf die Hinterpfoten stellen. Davon hat sie drei an der Zahl. Die müssen gut trainiert sein. „Scully war wie eine Axt im Walde und hat anfangs im Training nur geschrien, nur weil sie das Maßregeln nicht mochte“, aber da musste sie dann durch, erinnert sich die kaufmännische Angestellte. Kommen die Hunde von einem Züchter oder aus der Auffangstation, dann bringen sie zwar die nötigen Instinkte mit, aber es fehlt eben oft an Regeln und Verhaltensweisen, die ein Hund für das alltägliche Leben haben muss.

Schnitzel zerlegte das Prinzessinnenzimmer

Da wird auch schon das Pferd Cisco mit samt Reiter in der Runde begrüßt und galoppiert ganz selbstverständlich mit. Zur Freude der Hundebesitzer haben alle Hunde diese Prüfung bestanden. Carolina Glück hat dies auch schonmal anders erlebt. Einmal, so erzählt sie, erhielt sie einen Anruf aus der Huta (Hundetagesstätte). Ihr Hund Schnitzel hatte das Prinzessinnenzimmer zerlegt.

Diese beiden haben sichtlich Spaß auf der Hundi-Rundi. Foto: Nicole Maria Herrmann / WP

Eher untypisch für einen Australian Shepherd. „Schnitzel war immer sehr lieb, aber wir mussten erstmal versuchen, ein Team zu werden“, beschreibt sie die Anfänge in der Hundeschule. Tricks und Zirkuslektionen beim Hundetraining? Keine Priorität. Die Entscheidung für ein Training in der Hundeschule war für die Halterin selbstverständlich. Manch einer versteht es als Pflicht. Andere eher als Kür. Der Zeitfaktor ist dabei auch eine wichtige Komponente. Wie oft schafft man es, die Hundeschule zu besuchen? Eine Auswahl an Trainingszeiten im Kalender der Hundeschule gecheckt. Passende Trainingszeiten in den eigenen Kalender übertragen. Fertig. Natürlich muss der berühmte „innere Schweinehund“ auch noch überlistet werden, denn der kommt auch zu jedem Training mit. Dann hat man schon die wichtigsten Zutaten für ein erfolgversprechendes Hundetraining.

Bevor der Hund Sitz, Platz und Bleib lernt, muss er erstmal seinen Menschen kennenlernen. Beate Hieronymus, Doolittle Dogwalker

Auf der Hälfte des Weges gibt es einen Snack mit Leckereien für Mensch und Tier. Bald ist der Unterstand erreicht. Lenny, 10 Jahre alt, schlurft wie ein alter Hase neben Hundehalterin Claudia Heppelmann mit, die regelmäßig die Trainingsstunden mitbegleitet. Lenny ist inzwischen ein Therapiehund, besucht regelmäßig Seniorenheime. Impulskontrolle trainierte sie mit ihm zu Hause, denn im Seniorenheim kann es zu Notfällen kommen. Lenny musste lernen aufs Wort zu hören. Bei seiner ruhigen Art ist es kaum vorstellbar, wie rebellisch der Labrador einmal gewesen ist. Da schmunzelt Claudia Heppelmann, wenn sie sich an die Anfänge zurückerinnert. Das Training war anstrengend. Sicherlich.

Das Wichtigste ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund - insbesondere im Doppelpack. Foto: Nicole Maria Herrmann / WP

Aber auch erfolgreich. „Da gibt es Menschen im Seniorenheim mit Schlaganfall, die eine Körperhälfte nicht bewegen können und dann legt man die Hand auf das Fell des Hundes und plötzlich fangen die Finger an sich zu bewegen“, berichtet sie von ihren bisherigen Erfahrungen. Noch schnell ein Foto gemacht. Weiter geht die inzwischen fast dreistündige Wanderung. Familie Kampschulte bestehend aus Mama Julia, Papa Christopher, den beiden Kindern Levi (2 ½), Noah (10 Wochen) und dem Rhodesien Ridgeback Alva (bald 4) laufen mit großem Kinderwagen als Schlusslicht mit. „Wichtig war uns eigentlich Hund und Kind. Der Hund sollte lieb und nicht zu wild sein“, beschreibt der Familienvater die Gründe für den Besuch der Hundeschule. Für die Finanzbuchhalterin und den Industriemeister war die Begegnung mit anderen Hunden eine große Baustelle. Die Sorge um die Kinder war anfangs schon da. Alva gab es zuerst. Mit dem Familienzuwachs zu leben, musste sie lernen.

17 Jahre Hundeschule Doolittle Dogwalker

Wie gut sie das meistern, wird auf der Wanderung deutlich. Da nähert sich schon das Ende der Hundi Rundi zu Allerheiligen. Beate Hieronymus führt inzwischen seit 17 Jahren ihre Doolittle Dogwalker. Da kann sie ganze Romane erzählen, wenn sie aus dem Nähkästchen plaudert. Sie hat sich damals für eine mobile Hundeschule entschieden und bietet im Raum Arnsberg verschiedene Trainingssituationen in unterschiedlichen Locations an. Google empfiehlt im Raum Arnsberg zehn Hundeschulen mit guten bis sehr guten Bewertungen. Das Bauchgefühl muss bei der Wahl zu Rate gezogen werden. Ist die Entscheidung für eine Hundeschule gefallen, dann kann es eigentlich losgehen. Eigentlich! Denn bevor ein Hund angeschafft wird, sollte der Hundebesitzer sich gut überlegen, welcher Hund am besten zur eigenen Lebenssituation passt. Welpen sind süße Tiere und bringen den Interessierten regelrecht zum Schmelzen. Teenager Hunde und störrische Senioren können da schnell zu unliebsamen Gefährten werden. Es geht um ein Lebenswesen. Das birgt Verantwortung.

Querfeldein durch den Wald. Foto: Nicole Maria Herrmann / WP

In den meisten Fällen haben Hunde aus der Auffangstation eine unschöne Geschichte hinter sich und benötigen ein anderes Training als die Welpen vom Züchter. „Es gibt viele Wege, die man im Training gehen kann, aber Trainer und Hundehalter müssen einen Weg gemeinsam gehen, sonst führt das nicht zum Erfolg“, weiß die Doolittle Dogwalker Expertin nur zu gut. Gerade bei Hunden aus dem Tierschutz kommt es da mit dem Halter zu problematischen Situationen, berichtet die erfahrene Tiertrainerin, denn der Irrglaube ein geretteter Hund müsse verwöhnt werden oder nicht so starre Grenzen gesetzt bekommen, damit er nicht vom Regen in die Traufe kommt, ist der falsche Ansatz. Einem Hundehalter zu raten den Hund, zum Besten aller Beteiligten, wieder abzugeben ist sicherlich keine leichte Aufgabe, aber auch diese Empfehlung hat Beate Hieronymus schon einige Male aussprechen müssen.

Hundi-Rundi alle zwei Wochen mit Doolittle Dogwalker

„Die Teilnehmer haben sich auch an die Empfehlung gehalten und es war der richtige Weg.“ Bereut haben sie die Entscheidung nicht. Die eigene Familie, aber auch der Vierbeiner sollen ja nicht unnötig belastet werden. Halter, die ein Training komplett abbrechen, kann es geben. Durch Vorausschau lässt sich diese Situation aber gut vermeiden. Sie weiß wie gut auch andere Hundeschulen in der Region sind und rät dazu sich zu informieren. „Für alle, ob groß, ob klein, ob schwer, ob leicht, für jeden gibt es einen Test. Als Hundehalter informiert man sich, wie beim Autokauf, vorher und man such sich auch beweisen, ob man in der Lage ist geistig, körperlich und finanziell ein Tier zu halten“, sagt sie entschieden.

Auch das Pferd galoppiert mit. Foto: Nicole Maria Herrmann / WP

Wer jetzt Lust auf einen Hund bekommen hat oder überlegt mit seinem Hund in die Hundeschule zu gehen, der sollte sich einfach mal anschauen was die Region an Trainern so zu bieten hat und einen Probetermin vereinbaren. Bei einem persönlichen Gespräch lassen sich dann auch Unsicherheiten abbauen und die Hemmschwelle mit seinem Hund zu einem Probetraining kann der Beginn einer ganz neuen Sicht auf die Hundewelt sein.

Nach etwa vier Stunden stehen nun 30 Hundehalter mit Hunden am Ende des Waldstückes. Noch immer mit einem Lächeln im Gesicht, aber etwas müde. Jeder geht seiner Wege. Wer Lust hat auf eine weitere Hundi Rundi, nur etwas kürzer, kann alle zwei Wochen wiederkommen. Ein Blick in den Kalender der Doolittle Dogwalker genügt.

