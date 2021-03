IG Metall-Kundgebung im Autokino-Format in Hüsten

Wie hier in Dortmund soll am Mittwoch in Hüsten auf der Riggenweide eine Autokorso-Kundgebung der IG Metall stattfinden.

Hüsten. Nach dem „Autokino“-Vorbild lädt die IG Metall am Mittwoch zur Auftaktkundgebung im Tarifkonflikt auf den Hüstener Kirmesplatz.

Die IG Metall Arnsberg plant für Mittwoch um 15 Uhr zum Tarifauftakt eine Kundgebung in Form eines Autokinos auf dem Hüstener Kirmesplatz. Die Kundgebung ist mit Ordnungsamt und Polizei abgesprochen und erfolgt unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen. „Die IG Metall ist auch in komplizierten Zeiten kampffähig. Das werden wir eindrucksvoll unter Beweisstellen“, sagte Carmen Schwarz, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Arnsberg. Schwarz wies darauf hin, dass diese Kundgebung lediglich den Auftakt in diese Tarifrunde darstellt. Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde ein Entgelt-Volumen von 4 Prozent bei zwölf Monaten Laufzeit,das zur Stabilisierung der Einkommen oder zur Sicherung von Beschäftigung dienen soll. Außerdem willdie IG Metall einen tariflichen Rahmen für betriebliche Zukunftstarifverträge schaffen und die Perspektiven für Auszubildende und dual Studierende verbessern.

Schwarz: „Konkrete Angebote fehlen“

Die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Arnsberg sagte: „Zu all den Themen gibt es nach vier Verhandlungsrunden keine konkreten und verbindlichen Vorschläge der Arbeitgeber. Die Aktionen in den kommenden Wochen sind eine Antwort der Beschäftigten auf diese Verweigerungshaltung. Mit Warnstreiks müsse ebenfalls gerechnet werden.“ Carmen Schwarz erläuterte, dass die Arbeitgeber beim Entgelt-Volumen bis jetzt kein echtes Angebot für 2021 und eine tabellenwirksame Erhöhung erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 angeboten hätten. Und davon solle auch noch in den Betrieben – ohne Rücksprache mit IG Metall oder Betriebsrat - abgewichen werden können. „Die Beschäftigten haben ihre letzte tabellenwirksame Entgelterhöhung im Jahr 2018 erhalten. Viele haben durch Kurzarbeit finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Außerdem ist die Binnennachfrage zurzeit ein Klotz am Bein der Konjunktur. Der Konsum muss angekurbelt werden, damit die Krise schnell überwunden wird. Alles das spricht für eine maßvolle Entgelterhöhung“, so Schwarz.

Es brauche jetzt ein klares Signal für die Zeit nach der Krise. Schwarz wies darauf hin, dass dieses Entgelt-Volumen in Betrieben, denen es nicht gut geht, eingesetzt werden solle, um Beschäftigung zu sichern. Die Bewältigung der letzten großen Wirtschaftskrise 2010 habe gezeigt, wie wichtig es sei, dass die Mannschaft an Bord bleibt. So sei es gelungen nach Ende der Krise wieder schnell Fahrt aufzunehmen und aus dem wirtschaftlichen Tal zu kommen.

