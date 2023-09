IHK Arnsberg vor Präsidenten-Wechsel

Arnsberg. Andreas Rother, seit Ende 2017 Präsident der heimischen IHK, tritt im November nicht erneut für den Vorsitz an.

Bei der IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland kündigt sich ein Wechsel an der Spitze des Ehrenamtes an. Andreas Rother, seit Ende 2017 Präsident der IHK, hat die Vollversammlung kürzlich darüber informiert, dass er im November nicht erneut für den Vorsitz kandidieren wird. Als Grund nannte Andreas Rother, dass er sich stückweise aus dem operativen Geschäft seiner Unternehmungen zurückgezogen hat. Der tägliche Kontakt mit Mitarbeitern und Kunden sei für ihn aber Voraussetzung, ein Ehrenamt wie das des IHK-Präsidenten auszuführen.

Andreas Knappstein soll Nachfolger werden

Zuletzt wiedergewählt wurde der IT-Unternehmer aus Ense nach der Vollversammlungswahl im Frühjahr 2021. Nach zweieinhalb Jahren steht die turnusgemäße Neuwahl des Präsidiums an. Als seinen Nachfolger hat das Präsidium den Schmallenberger Unternehmer Andreas Knappstein vorschlagen. Knappstein führt gemeinsam mit seinen Geschwistern und weiteren Familienmitgliedern das Unternehmen Möbel Knappstein in Schmallenberg und Meschede sowie an vier weiteren Standorten. Der 59-jährige ist seit 2016 Mitglied der IHK-Vollversammlung und seit 2018 Vizepräsident. Derzeit engagiert er sich zudem ehrenamtlich in der IHK als Vorsitzender des Ausschusses für Handel und Innenstadtentwicklung.

Die Wahl des neuen Präsidenten und des Präsidiums findet in der Vollversammlung am 24. November 2023 statt. Anschließend ist der Jahresempfang der IHK Arnsberg geplant.

