Bild mit Symbolcharakter: weniger Arbeitslose in Sundern (links) – Anstieg im April hingegen in Arnsberg...

Arbeitsmarkt lokal Im April mehr Arbeitslose in Arnsberg – Rückgang in Sundern

Arnsberg/Sundern. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April 2023 in Arnsberg gestiegen, in Sundern hingegen gesunken, meldet die Agentur für Arbeit.

Im April 2023 ist die Zahl der Menschen auf Jobsuche in Arnsberg erneut gestiegen, in Sundern leicht gesunken; in Zahlen sieht das wie folgt aus: Die Zahl der Jobsuchenden in Arnsberg wuchs von März auf April 2023 um 79 auf 2701 Personen an. Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) lag im April 2023 bei 6,5 Prozent und hat sich somit im Vergleich zum Vormonat (März 2023: 6,4 Prozent) um 0,1 Prozent erhöht. Dabei meldeten sich 471 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 393 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Rückgang in der Röhrstadt

In Sundern hingegen ist die Arbeitslosigkeit von März auf April 2023 leicht gesunken – und zwar um 21 auf 622 Personen.

Die Sunderner Arbeitslosenquote (Basis: alle zivilen Erwerbspersonen) lag im April 2023 bei 3,9 Prozent, verringerte sich im Vergleich zum Vormonat (März 2023: 4,0 Prozent) um 0,1 Prozent.

Dabei meldeten sich 112 Personen (neu oder erneut) arbeitslos – gleichzeitig beendeten 131 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Für die Verantwortlichen ist dieser Anstieg im April überraschend: „Etwas unerwartet ist die Zahl der Arbeitslosen im April 2023 noch nicht zurückgegangen und entspricht damit nicht dem üblichen saisonalen Trend“, kommentiert Tanja Schubert die aktuellen Zahlen. Milde Temperaturen und der Frühling würden die Zahlen sonst tendenziell eher zurück gehen lassen, so die „Geschäftsführerin Operativ“ der Agentur für Arbeit Meschede-Soest weiter.

Dies sei allerdings, wie bereits in den Vormonaten, teilweise auf die Schutzsuchenden aus der Ukraine zurückzuführen, die durch die Jobcenter betreut werden. „Außerdem war im April 2022 die Zahl der Arbeitslosen besonders gering, so dass der Sprung – gefühlt – noch größer ausfällt“, sagt Schubert.

Obwohl die Zahl der arbeitslosen Menschen vor einem Jahr deutlich niedriger war, profitiere unsere Region von dem Zuwachs der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr legte sie noch einmal um rund 3300 Personen zu und lag damit mit 230.139 Beschäftigten auf Rekordniveau.

Stetiger Bedarf an Arbeitskräften

„Selbst wenn die Wirtschaft in diesem Frühjahr etwas langsamer wieder in Schwung kommen sollte, bleibt der Bedarf an Arbeitskräften nach wie vor ein zentrales Thema am Arbeitsmarkt“, legt sich die Geschäftsführerin fest.

Jugendarbeitslosigkeit

593 Arbeitslose sind im Berichtsmonat April 2023 im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies nur vier junge Arbeitslose mehr. Im Vorjahresvergleich allerdings sind es 163 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich auf plus 0,7 Prozent zum Vormonat, aber plus 37,9 Prozent (!) im Vorjahresvergleich.

Stellenmarkt

Unternehmen aus der Region haben im April 394 Stellen gemeldet (plus 47 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich kreisweit insgesamt 3108 offene Stellen, 72 weniger als im Vormonat – und 533 weniger als im Vorjahresmonat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg