Im Arnsberger Storchennest beginnt die Freibadsaison

Die erste Schwimmerin hat die Freibadsaison in Arnsberg eröffnet.

Arnsberg. Nachdem das Storchennest im letzten Jahr geschlossen bleiben musste, heißt es jetzt: Aufatmen. Das Arnsberger Freibad ist diese Saison geöffnet.

Im vergangenen Jahr musste die komplette Freibadsaison im Storchennest wegen eines kurz vor dem geplanten Saisonstart festgestellten Wasserrohrbruchs ausfallen, entsprechend groß war die Anspannung auf allen Seiten: „Kann das Bad in diesem Jahr öffnen oder gibt es wieder Probleme?“

Nachdem Vorstand und Mitglieder viele Stunden in die Saisonvorbereitung gesteckt hatten, gab es erstmal einen herben Rückschlag – das Wasser wurde nicht warm. „Wir waren schon fast soweit zu sagen: ‘Besser kalt als gar nicht’, als auch noch die Steuerung für die Wasserchemie ausfiel“, erinnert sich die Vorsitzende Elke Henke.

Mit Hilfe aus dem Sportbüro der Stadt und schnell arbeitenden Handwerkern konnte das Freibad Storchennest am 1. Juni für den Badebetrieb geöffnet werden. Am Vormittag trafen sich einige Vereinsmitglieder, um mit einem Glas Sekt anzustoßen und natürlich das Wasser im Becken zu testen.

Wann das Storchennest besucht werden kann

Die Öffnungszeiten des Freibades wurden etwas verändert: Von Montags bis Freitags wird das Bad bereits um 7 Uhr geöffnet und schließt um 19 Uhr. Am Wochenende darf ausgeschlafen und am Abend etwas länger geschwommen werden: An Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist ein Besuch im Storchennest von 10 Uhr bis 20 Uhr möglich.

