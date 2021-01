Mehr Arbeitslose in Arnsberg und Sundern im Dezember 2020.

Arbeitsmarkt Im Dezember mehr Arbeitsuchende in Arnsberg und Sundern

Die Zahl der Arbeitslosen in Arnsberg und Sundern ist im Dezember 2020 - im Vergleich zum Vormonat - leicht gestiegen.

Arnsberg/Sundern. Mehr Arbeitslose in Arnsberg und Sundern meldet die zuständige Arbeitsagentur Meschede/Soest für den Monat Dezember 2020.

Die Arbeitslosigkeit in Arnsberg ist von November auf Dezember um 48 auf 2834 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) lag im Dezember 2020 bei 6,8 Prozent (im November 2020 bei 6,7 Prozent). Dabei meldeten sich 424 Personen(neu oder erneut) arbeitslos - gleichzeitig beendeten 375 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen in Arnsberg ist im Dezember 2020 um 67 Stellen auf 625 gesunken, Arbeitgeber meldeten im Dezember 113 neue Arbeitsstellen.

In Sundern stieg die Arbeitslosigkeit von November auf Dezember um 15 auf 667 Personen. Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) lag im Dezember 2020 bei 4,1 Prozent (im November 2020 bei 4,0 Prozent). Dabei meldeten sich 116 Personen (neu oder erneut) arbeitslos - gleichzeitig beendeten 96 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen in Sundern ist im Dezember 2020 um 46 Stellen auf 228 gestiegen. Arbeitgeber meldeten im Dezember 80 neue Arbeitsstellen.

Wieder mehr Anzeigen für Kurzarbeit

Durch die erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens im November sind wieder vermehrt Anzeigen auf Kurzarbeit gestellt worden. Im November 2020 sind für den gesamten Agenturbezirk Meschede/Soest 587 Anzeigen für 6366 potentiell betroffene Beschäftige eingegangen. Zum Vergleich: Im Oktober waren es 82 Anzeigen für etwa 860 Personen, im Frühjahr insgesamt rund 6100 Anzeigen für 109.000 Beschäftigte.

„Betriebe versuchen auch weiterhin, Entlassungen so lange wie möglich zu vermeiden und das Instrument Kurzarbeit weiter zu nutzen“, erläutert Oliver Schmale die aktuelle Entwicklung. „Die Werte zur realisierten Kurzarbeit können immer nur nach einer Wartezeit von mehreren Monaten aufbereitet werden. Im August haben in unserem Agenturbezirk 1758 Betriebe Kurzarbeit umgesetzt. Das waren rund 300 weniger als noch im Juli. Die Zahl der Personen, die tatsächlich in Kurzarbeit waren, hat sich im August im Vormonatsvergleich um etwa 6000 auf 19.839 verringert“, ergänzt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede/Soest.

Noch Chancen auf einen sofortigen Ausbildungsbeginn

Im Handwerk, in der Industrie, im Handel und in der Verwaltung – überall gibt es noch Chancen auf einen sofortigen Ausbildungsbeginn. Derzeit sind agenturweit noch 115 Ausbildungsstellen für den kurzfristigen Start unbesetzt. Viele Ausbildungsstellen für 2021 sind schon gemeldet. Jetzt heißt es schnell sein und weiter informieren. Die Berufsberatung berät, informiert und unterstützt dabei: Telefon 02921-106 200.

