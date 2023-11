Im Gedenken an die Novemberpogrome

Arnsberg. Die stellvertretenden Bürgermeister legten in Arnsberg, Neheim und Hüsten Kränze nieder.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es in ganz Deutschland zu Überfällen, Plünderungen und Brandanschlägen auf Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen sowie zu Verwüstungen jüdischer Friedhöfe. Mehrere tausend Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens wurden bei dieser von den nationalsozialistischen Machthabern spöttisch genannten „Reichskristallnacht“ verhaftet, Hunderte kamen ums Leben. Am Donnerstag gedachten zahlreiche Menschen dieser schrecklichen Ereignisse vor 85 Jahren. Stellvertretender Bürgermeister Peter Blume legte auf den jüdischen Friedhöfen in Alt-Arnsberg (Foto) und an der Gedenkstätte vor dem Stadtbüro in Oeventrop einen Kranz nieder, stellvertretende Bürgermeisterin Margit Hieronymus erinnerte in Hüsten und Neheim an die Opfer. Fred Risse und Doris Tampier lasen die Namen der ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger vor.

