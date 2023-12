Im Laternenschein Arnsbergs Altstadt erkunden

Arnsberg Besonders Angebot des Verkehrsvereins zur Vorweihnachtszeit am 8. Dezember. Ab sofort kann man sich anmelden.

Funkelnde Lichterketten und Giebelbeleuchtung, so schön präsentiert sich die Arnsberger Altstadt in der dunklen Jahreszeit. Am Freitag, 8. Dezember, schlendern Interessierte bei einer romantischen Laternenwanderung durch die Gassen von Arnsberg. Um 18 Uhr startet die Tour am Neumarkt 6 (Verkehrsverein). Beim ausgedehnten Bummel durch das historische Arnsberg lernen die Gäste die ehemalige kurfürstliche Apotheke kennen und werfen einen Blick in einen der Türme der Stadt. Zur Stärkung werden Apothekerpille und Knastkanten gereicht und zum Schluss gibt es noch einen gut gekelterten Trunk. Eine vorherige Anmeldung unter Tel. 02931/4055 oder per E-Mail an info@arnsberg-info.d ist unbedingt erforderlich

