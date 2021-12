Im Neheim steigen wieder die „X-MAS Days“

Auch die holländische Dixie-Band „Paw Patrol“ ist bei den „X-MAS Days“ in Neheim mit dabei - in Nikolaus-Kostümen.

Neheim. Das „Aktive Neheim“ sorgt wieder für ein stimmungsvolles Wochenende in der Einkaufszone - mit verkaufsoffenem Sonntag.

Das Aktive Neheim initiiert seit Jahren die klassische Weihnachtsbeleuchtung mit mehr als 12.000 Golfball großen, goldfarbenen Leuchtmitteln, ergänzt um über 50.000 gleichfarbige Mini LED-Lichter.

Alle zusammen sind in etwa 150 gewachsenen Bäumen in der Innenstadt montiert und sorgen - versorgt mit Ökostrom der heimischen Stadtwerke - bis in den Januar hinein für eine weihnachtliche Atmosphäre, die zum Bummeln auch außerhalb der Öffnungszeiten des Einzelhandels einlädt.

Die traditionell am 3. Advent stattfindenden „X-MAS Days“ mit dem verkaufsoffenen Sonntag werden nun aber coronabedingt etwas anders gestaltet als gewohnt: Die bunten Weihnachtshütten zwischen Bexleybrunnen und Gransauplatz werden Corona konform um viele weihnachtliche Aktionen – auf Abstand – ergänzt.

Zahlreiche Straßenmusiker werden erwartet, darunter eine holländische Dixie-Band im Weihnachtsmann-Outfit und auch die von früheren Auftritten bekannten “Steeldrummer“ werden zeigen, dass sich aus den „Pans“ auch besinnliche Klänge hervor zaubern lassen.

Am Neheimer Marktplatz prasselt sogar ein Lagerfeuer

In der GRAEF’s-Waffelhütte der Vereine ist die KG Blau Weiß-Neheim zu Gast, während es gleich nebenan handgefertigte Handpuppen gibt und man auch mitgebrachte Geschenke festlich verpacken lassen kann. In einer Hütte vor der Sparkasse hat der Weihnachtsmann einen seiner Briefkästen aufgestellt, in den die jungen Besucher ihre Wunschzettel einwerfen können.

An der beeindruckenden, mit 16.000 LED bestückten Tanne auf dem Marktplatz prasselt ein Lagerfeuer und lädt zum Innehalten ein. Von dort aus bietet sich ein beeindruckender Blick auf das temporär in den französischen Nationalfarben angestrahlte Franz Stock-Denkmal an der Johannes-Kirche.

Und am Sonntag, 12. Dezember, kommt „Paw Patrol“ aus den Niederlanden vorbei

Am Sonntag werden zwischen 14 und 17 Uhr die schon beim Fresekenmarkt bejubelten Mitglieder der „Paw Patrol“ einen Besuch in Neheim machen und für Fotos zur Verfügung stehen, von 13: bis 18 Uhr werden die Einzelhändler in der Innenstadt öffnen.

Alle aktuellen Info zum 2G-Bändchen übrigens auch unter www.arnsberg-neheim.de.

