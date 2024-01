Sexuelle Belästigung im Netz: Was tun bei „Cybergrooming“?

Neheim Agnes-Wenke-Schule lädt zu Infoabend über einen Straftatbestand ein. Arnsberger Eltern aller Schulformen sind angesprochen.

Knuddels, Snapchat, TicToc oder auch Instagram - all diese Social Media Plattformen sind jene, die zur direkten Welt der Kinder und Jugendlichen gehören. Apps, die Menschen grenzübergreifend verbinden können. Apps, die Unterhaltung pur und auch Informationen bieten. Aber eben auch Apps, die Kindern und Jugendlichen gefährlich werden können - beispielsweise dann, wenn Täter und Täterinnen sie nutzen, um sich sexuell an einem Kind bzw. Jugendlichen zu vergehen. Wenn Kinder von anderen im Internet gemobbt werden; oder aber auch einfach nur nicht mehr zur Ruhe kommen - insbesondere des Nachts.

„Schon in der fünften Jahrgangsstufe haben wir Kinder, die uns offen erzählen, dass sie nachts angeschrieben oder gar angerufen werden“, sagt Andreas Schauerte, Schulleiter der Agnes-Wenke-Sekundarschule, „oder aber morgens aufwachen und 100 Nachrichten auf dem Handy haben.“ Manchmal berichteten die Kinder auch davon, WhatsApp-Gruppen beigefügt worden zu sein, in die sie gar nicht hätten eintreten wollen - letztlich wollten sie diese aber auch nicht verlassen, weil sie ja „gucken müssen, was dort passiere“. „Die Kinder kommen gar nicht mehr zur Ruhe, können nicht durchschlafen oder gar gut schlafen - und das spiegelt sich dann auch in ihrem Verhalten wider.“

Sexueller Missbrauch per Fortnite

Eine intensivere Zusammenarbeit mit der Elternschaft sei das, was das Kollegium, die Schule und insbesondere die Kinder und Jugendlichen bräuchten, um in einem gesunden Umgang mit sozialen Medien und der Digitalisierung im Allgemeinen klarzukommen. Ohne Überforderung, ohne Druck - und vor allem ohne Gefahr. Denn Müdigkeit und Unausgeglichenheit sind gegenüber den möglichen Gefahren im Internet „harmlos“. Die Rede ist von Cybergrooming.

„Ein Freund wurde bei Fortnite im Chat nach Nacktfotos gefragt. Zur ‚Belohnung‘ sollte er in eine Mannschaft aufgenommen werden“, heißt es in einem Beispiel im Booklet von klicksafe, die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz. „Eine Freundin hat sich mit einem getroffen, weil sie dachte, der sei 15. Er war 28 und es hat nicht gut geendet“, in einem anderen.

Der Begriff „Cybergrooming“ meint eine besondere Form des sexuellen Missbrauchs, wenn Erwachsene sich im Internet gezielt an Minderjährige unter 14 Jahren heranmachen. Das ist strafbar. Allein schon der Versuch kann eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen. Rund ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen sind bereits im Netz von Erwachsenen aufgefordert worden, sich mit ihnen zu verabreden.

AWS öffnet Elternabend für alle interessierten Eltern aus Arnsberg

Auch wenn den Sozialarbeiterinnen Marie Tuschmann und Gisela Tillmann keine aktuellen „Fälle“ an der Agnes-Wenke-Sekundarschule bekannt sind, so erkennen sie dennoch die Tendenz - und damit auch den Bedarf der Vorsorge. Laut der aktuellen JIM-Studie (2023, S. 54) haben insgesamt 30 Prozent aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren bereits sexuelle Belästigung im Netz erfahren. Mädchen sind dabei deutlich häufiger betroffen als Jungen.

Interessiert? Jetzt anmelden. Die Schulsozialarbeit der Agnes-Wenke-Schule lädt ALLE interessierten Eltern aus Arnsberg ein, am Infoabend am Donnerstag, 18. Januar, 19 Uhr, im Foyer der Sekundarschule in Neheim teilzunehmen. Anmeldungen werden gerne per Mail entgegengenommen: Gisela Tillmann (gisela.tillmann@aws-arnsberg.de) und Marie Tuschmann (marie.tuschmann@aws-arnsberg.de).

Aus diesem Grund laden sie am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr in das Foyer der Agnes-Wenke-Schule in Neheim zu einem besonderen Elternabend zum Thema Cybergrooming ein. „Ziel des Abends ist es, Erwachsene für das Thema zu sensibilisieren“, sagt Gisela Tillmann, Schulsozialarbeiterin. „Und weil wir die Thematik so wichtig finden, laden wir nicht nur die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler ein, sondern alle interessierten Eltern aus Arnsberg.“

Die Kinder kommen gar nicht mehr zur Ruhe, können nicht durchschlafen oder gar gut schlafen - und das spiegelt sich dann auch in ihrem Verhalten wider. Andreas Schauerte - Schulleiter der Agnes-Wenke-Sekundarschule

Weitere, allgemeine Informationen finden Interessierte in kompakter Form in den „Cybergrooming-Tipps für Eltern“ auf den Webseiten der Polizei im Hochsauerlandkreis.

