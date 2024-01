Im Streit: Mann schlägt Gegner mit Eisenstange

Arnsberg Nach einer Sachbeschädigung soll ein Streit zwischen zwei Arnsbergern eskaliert sein. Ein 34-Jähriger wurde dabei verletzt.

Am Mittwoch kam es in Oeventrop auf der Straße „Am Hünenberg“ zu einem Polizeieinsatz. Das berichtet die Polizei. Ein 34-jähriger Mann aus Arnsberg geriet gegen 16:45 Uhr mit einem 35-jährigen Mann, ebenfalls aus Arnsberg, in Streitigkeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der 35-Jährige auf seinen Kontrahenten mit einer Eisenstange ein und verletzte diesen dadurch leicht. Beamte der Polizeiwache Arnsberg konnten im Auto des Beschuldigten die Eisenstange auffinden und sicherstellen. Ein möglicher Hintergrund der Auseinandersetzung ist eine eventuell zuvor begangene Sachbeschädigung des Geschädigten zum Nachteil des Täters. Konkreter wird der Polizeibericht an dieser Strelle nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

