Impfstopp für Astra Zeneca – auch in Olsberg.

Corona Impfung mit „Biontech“ in Olsberg wird fortgesetzt

Hochsauerlandkreis. Impfzentrum Olsberg: Termine für über 80-Jährige finden wie geplant statt. Impfstopp für Vakzin Astra Zeneca zunächst bis einschließlich 18. März.

Der Impfstopp für das Vakzin Astra Zeneca hat am Montagnachmittag auch das Impfzentrum des Hochsauerlandkreises in Olsberg überrascht.

Von den täglich 260 geplanten Impfungen mit Astra Zeneca im Impfzentrum konnten nur noch 160 stattfinden.

Wie geht es nun weiter? Bei den mobilen Teams fallen in dieser Woche voraussichtlich 2740 geplante Impfungen aus. Noch am Montag wurden die Impfungen mit Astra Zeneca für Dienstag, 16. März, per Mail komplett abgesagt.

Die Leitung des Impfzentrums hat sich dazu entschieden, auch die Impfungen, die für Mittwoch und Donnerstag, 17./18. März, terminiert waren, zu stornieren. Alle Betroffenen werden gebeten, ihr Mailkonto zu kontrollieren und eventuell auch in den Spamordner zu schauen.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat angekündigt, am Donnerstag, 18. März, eine Analyse zu Astra Zeneca vorzulegen. Das Impfzentrum in Olsberg hofft, dass dort eine Entscheidung getroffen wird, wann zeitnah wieder geimpft werden kann.

Auch keine Zweitimpfung

Das Impfzentrum-Team bittet, nicht nach Olsberg anzureisen. Es ist untersagt, derzeit Astra Zeneca zu verimpfen. Das gilt auch für die Zweitimpfung. Die Impfstoffanlieferungen durch das Land NRW wurden eingestellt.

Biontech-Impfstoff steht nicht als Ersatz zur Verfügung. Er ist insbesondere dem Personenkreis über 80 Jahre vorbehalten. Diese Termine finden wie geplant statt.

Mitarbeiter des Impfzentrums werden sich mit allen Personen, deren Termin storniert wurde, in Verbindung setzen – per Mail oder telefonisch – und einen neuen Termin vereinbaren. Die Zweittermine bleiben zunächst erhalten und können wahrgenommen werden, sobald die Freigabe wieder erteilt ist.