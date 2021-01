Coronaschutz in Silvesternacht

Coronaschutz in Silvesternacht In Arnsberg einzelne Verstöße - In Sundern kein Vorfall

Silvester: Nur in wenigen Einzelfällen gab es in Arnsberg Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. In Sundern gab es keinen Fall.

Arnsberg/Sundern. Die Städte Arnsberg und Sundern ziehen eine zufriedenen Bilanz hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Schutzverordnungen in der Silvesternacht. In der Stadt Arnsberg gab es nur zwei Partys, bei denen die Ordnungsbehörden einschreiten mussten und Bußgeldverfahren einleiteten. In der Stadt Sundern gab es überhaupt keine verbotene Menschenansammlung.

Zufriedene Bilanz der Städte Arnsberg und Sundern

Die Stadt Arnsberg stellt fest: "Es waren kaum Personen im öffentlichen Raum unterwegs. In den Feuerwerksverbotszonen fanden keine Menschenansammlungen statt. Feuerwerke wurden an privaten Grundstücken abgefeuert." Bürgermeister Ralf Paul Bittner ist insgesamt mit dem Verlauf der Silvesternacht zufrieden. Es gab nur kleinere, einzelne Verstöße. Neben den beiden Partys, wo Bußgeldverfahren eingeleitet wurden, gab es eine nächtliche Ruhestörung von etwa zehn Jugendlichen. Von drei Personen wurden die Personalien aufgenommen. Auch hier wird ein Bußgeld festgesetzt werden.





Bei einer Überprüfung im Schulbereich Moosfelde wurde ebenfalls eine Ansammlung von Jugendlichen aufgelöst. Ansonsten war es für Polizei und Ordnungsamt ein sehr ruhiger Jahreswechsel.