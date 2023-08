In Arnsberg ist Chormusik Familiensache

Arnsberg. „SommerOpenAir“-Konzert von sieben Arnsberger Chören. Vielfältiges Programm geplant.

Mit einem großen

„SommerOpenAir“-Familienkonzert wollen sieben Arnsberger Chöre am Sonntag, 27. August, um 16 Uhr die Besucherinnen und Besucher vor der Festhalle der Bürgerschützen begeistern und auch Gelegenheit bieten, die Chorfamilie vorzustellen und näher kennenzulernen. Apropos Chorfamilie: Hinter diesem Begriff verbergen sich der Männerchor Arnsberg 1880, die Gerd-Schüttler-Chöre mit Kammerchor, Jugend- (Young Voices) und Kinderchor sowie das Ruhrtaler Doppelquartett (RDQ) und das Gesangsensemble „akzente“.

Singen verbindet

Die Programmgestaltung an diesem Nachmittag ist breitgefächert und steht unter dem Motto „Singen verbindet – unsere Chorfamilie lädt ein“. So singt der Kinderchor bekannte Kinderlieder und auch Songs aus den aktuellen Charts, der Mittelstufenchor präsentiert zusammen mit dem Jugendchor Auszüge aus dem Disney-Film „Greatest Showman“. Die Sängerinnen und Sänger des Kammerchors haben sich die 1980er und 90er Jahre ausgesucht mit Songs von „Simon & Garfunkel“ oder der „Neuen Deutschen Welle“. Popgesang a Capella bieten die sechs Sänger von „akzente“ und setzen mit dem Halleluja in der „Schützenmessen-Version“ noch einen besonderen Programmpunkt drauf. Das Ruhrtaler Doppelquartett hat darüber hinaus Stücke von den „Bläck Fööss“ einstudiert und bringt als Leckerbissen eine „Vertonte Speisekarte“ auf die Bühne. Mit „Das letzte Lied“ ist bei den Sängern auch ein wenig schwarzer Humor angesagt, das Lied soll auf das „Männerchorsterben“ aufmerksam machen.

+++ Feuerwehreinsatz „Zu den Werkstätten“ +++

Dem Auftritt des Männerchors gingen zwei offene Proben voraus – mit Erfolg für die Chorfamilie, die mit dieser Aktion einige neue Sänger habe werben können. „Dies ist für uns eine schöne Verstärkung“, freut sich Anno Ortmeier als 2. Vorsitzender des Männerchors über den Zuwachs. Beim „SommerOpen­Air“ wollen die Sänger mit legendären Hits wie „Tage wie diese“ (Toten Hosen), „Barbara Ann“ (Beach Boys) und „What a Wonderful World“ (Louis Armstrong) sowie „Circle Line“ von Elton John das Publikum begeistern.

Die Chorleiterinnen und Chorleiter werden die einzelnen Musikstücke moderieren, die Gesamtleitung liegt beim Dirigenten des Männerchores, Dr. Peter Sölken. Beim großen Finale wird es mit einem gemeinsamen Auftritt aller Mitwirkenden noch einmal spannend auf der Bühne der Festhalle.„Wir möchten dieses Format gerne fest im Arnsberger Konzertkalender eta­blieren“, so Anno Ortmeier. Denn hinter dem Begriff Chorfamilie befänden sich viele Menschen aus verschiedenen Generationen. Somit seien auch die seit 1968 stattfindenden Weihnachtskonzerte längst eine Gemeinschaftsleistung aller Chöre. Hunderte von Kindern haben in 50 Jahren bei diesen Konzerten mitgewirkt und im Sauerland-Theater zum ersten Mal in ihren Leben einen großen Auftritt vor breitem Publikum erlebt. Im Erwachsenenalter seien viele von ihnen als Eltern oder später Großeltern ins Sauerland-Theater gekommen, um nunmehr ihre eigenen Kinder oder Enkelkinder auf der Bühne zu hören und zu sehen. Und viele hätten, so Anno Ortmeier, das Singen nicht aufgegeben und seien heute noch aktiv in der Chorfamilie dabei.

Attraktives und niveauvolles Programm

„Natürlich hoffen wir, vor dem Hintergrund eines attraktiven und niveauvollen Programms der sieben Chöre das Arnsberger Publikum für unser Konzert am 27. August gewinnen zu können“, würde sich der Männerchor-Vize auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Der Eintritt ist übrigens fei, um eine Spende zugunsten der Chorfamilie wird gebeten. Die Bewirtung erfolgt durch das Team der Festhalle, für einen Imbiss sorgt der „Sauerländer Foodtruck“ aus Winterberg. Einige Bänke werden bereitgestellt, man kann aber gerne eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen.

Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert in der Liebfrauenkirche statt. Info online, unter: www.maennerchor-arnsberg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg