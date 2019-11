Arnsberg. Der Deutsche Alpenverein, Sektion Hochsauerland, lädt zu einem interessanten Vortrag ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Arnsberg: Vortrag über Alpenwanderungen mit schönen Fotos

Der Deutsche Alpenverein, Sektion Hochsauerland, weist auf einen Vortrag am 20. November um 20 Uhr im SGV-Jugendhof Arnsberg hin. „Faszinierende Bergwanderungen in den Ost- und Westalpen“ ist der Titel eines Bildervortrages des Geseker Bergwanderführers Manni Dönni.

Sein Streifzug durch verschiedene Alpinregionen startet im Ötztal/Tirol mit seinen mehr als 300 Dreitausendern. Der erste Teil findet seine Fortsetzung mit einer Hüttentour in den Dolomiten (Grödnertal, Seiseralm) und Tageswanderungen im spätherbstlichen und farbenprächtigen Pustertal.

Im zweiten Teil der Präsentation erfolgt ein Wechsel in die Westalpen ins Reich der Viertausender von Matterhorn & Co. mit Tourenschwerpunkt in Saas-Fee. Den Abschluss bilden dann Fotos von der „Tour du Mont Blanc“, wo per Hüttentrek die Umrundung des höchsten Berges der Alpen vorgestellt wird. Der Eintritt zu dieser DAV-Sektionsveranstaltung ist frei!