In Bruchhausen Tannenbaum abgesägt und gestohlen

Bruchhausen. An der Lindenstraße in Bruchhausen bemerkte ein Zeuge den Diebstahl eines Tannenbaums. Der Täter ist flüchtig.

Am Samstag, 28. November, gegen 9:40 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Mann an der Lindenstraße, der mit einer elektrischen Säge einen Tannenbaum an einem Waldweg absägte. Als der Mann den Zeugen sah, verlud er die Tanne in seinem Auto und flüchtete in Richtung Bruchhausen, so die Polizei: Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, dunkle Jacke, dunkle Arbeitshose. Er war mit einem dunklen Kombi mit dem Kennzeichen „PB-VR“ unterwegs.

Hinweise an die Polizeiwache in Arnsberg unter 02932 / 90 200 .