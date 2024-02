Blaulicht In der Fußgängerzone: Dieb wirft Flasche auf Ladeninhaber

Neheim Ein polizeibekannter Mann hat versucht, mehrere Getränke in einem Imbiss zu stehlen. Als das nicht gelang, verletzte er den Inhaber.

Am Mittwoch kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz auf der Bahnhofstraße in Hüsten. Das berichtet die Polizei im HSK.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 26-jähriger Mann aus Arnsberg ein Imbisslokal und entwendete mehrere Getränke aus einem Kühlschrank. Nachdem er ohne zu bezahlen die Lokalität verlassen wollte, schritt der 57-jährige Ladeninhaber ein. Dieser wurde jedoch vom Ladendieb zurückgedrängt, so dass er stürzte. Auf der Flucht warf der 26-Jährige eine Flasche in Richtung des Geschädigten und traf ihn damit am Kopf. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, sodass der Täter im weiteren Verlauf angetroffen werden konnte. Dieser ist der Polizei bereits aus anderen Einsätzen bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

