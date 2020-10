In Hüsten öffnet bald Begegnungsstätte mit Buch-Café

Hüsten. „Wenn der Hahn dreimal kräht…“ – aus der Bibel ist dieser Satz bekannt: Im Sichtkontakt zur St. Petri-Kirche und direkt am Petrushaus gelegen öffnet am 15. Oktober das neue Buch-Café. Unter dem biblischen Namen „galli cantu – zum Hahnenschrei“ will es für die Menschen aus Hüsten und der ganzen Stadt zu einem Begegnungs-Café und mehr werden. Ein völlig neuartiges Projekt, das mit finanziellen Mitteln aus dem Erzbistum Paderborn eine Anschubfinanzierung bekommen hat.

Alte Idee endlich umgesetzt

Norbert Albersmeier aus dem Pfarrgemeinderat St. Petri freut sich schon – endlich ist es doch soweit. „Die Idee zu einem Begegnungscafé gibt es schon seit 20 Jahren“, lacht er jetzt entspannt. Über Jahre hinweg war das Projekt in der gedachten Form jedoch nicht umsetzbar. Stets habe man sich so etwas vorgestellt, aber lange auch eine räumliche Umsetzung nicht gesehen. Die ist jetzt da: in den großzügigen Räumen der ehemaligen Pfarrbücherei St. Petri gibt es ausreichend Platz genau diese Idee umzusetzen. Begegnungsstätte, Café und Bücherei – „galli cantu“ will ab dem 15. Oktober alles auf einmal sein.

Neues Konzept

Bei Norbert Albersmeier, Birgitta Weber-Bange, Elisabeth Kraft und den andere Helferinnen und Helfern gibt es keine Bedenken. Mit Pfarrbücherei auf jeden Fall kennt man sich in Hüsten aus. „St. Petri war eine der ältesten Pfarrbüchereien im Bistum Paderborn“, erzählt Norbert Albersmeier mit etwas Stolz. Was aber jetzt noch dazu komme, sei weit weit mehr als ein Platz für Bücher. An einer zentral gelegenen Stelle am Hüstener Markt wird für alle Menschen, die es nutzen wollen, das „galli cantu – Zum Hahnenschrei“ – eröffnen.

Mit Namen experimentiert

„Wir haben lange mit dem Namen für unsere Idee experimentiert“, verrät Akteurin Birgitta Weber-Bange. So soll es schließlich ein Diakon aus der Gemeinde gewesen sein, der den Namen in einer Kirche in Jerusalem entdeckt habe. Seine Idee ist in Hüsten auf offene Ohren gestoßen. Ein Hahn in Hüsten – das ist sehr bekannt! Ein Konzept war schnell gefunden, der Name endlich geklärt und die räumliche Umsetzung nun auch kein Problem mehr. Seit Anfang September laufen in der ehemaligen Pfarrbücherei die Umbauarbeiten, bei denen sich neben Fachfirmen vor allem Ehrenamtliche aus der Gemeinde eingebracht haben.

Eingangsbereich umgebaut

„Ein großer Posten war der Bau eines neuen Eingangs anstelle eines großen Fensters zum Marktplatz raus“, erklärt Norbert Albersmeier. Die Tür und die notwendige Treppe sind längst nutzbar und entsprechen genau dem von Paderborn aus gewünschten Konzept.

Denn die neuen Begegnungszentren in den Gemeinden sollen möglichst von den ursprünglichen Räumen der Gemeinde getrennt und auch für die künftigen Besucher etwas Neues sein. Das „galli cantu“ in Hüsten folgt genau diesem Anspruch. „So konnten wir mit den Zuschüssen aus Paderborn bereits eine neue Küche von einem heimischen Betrieb kaufen“, freut sich Norbert Albersmeier und Pfarrer Daniel Meiworm mit ihm.

Starker ehrenamtlicher Einsatz Das Café „galli cantu – Zum Hahnenschrei“ folgt dem Anspruch der Kirche, Netzwerke für die Gesellschaft zu knüpfen. Es wird von Helferinnen und Helfern rein ehrenamtlich betrieben. Das Team hofft noch auf eine Stelle für eine hauptamtliche Sozialarbeiterin. Im „galli cantu“ wird auch Marie-Sophie Sölken aus Müschede helfen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr leistet. Allgemeine Startöffnungszeiten sind ab Donnerstag, 15. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, freitags von 9.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr. Alle zwei Wochen will man samstags zum Abschluss eine preiswerte Suppe anbieten, Kaffee und Getränke sollen stets günstig verkauft werden.

Küche, Bücher, Café, Gespräche – die Liste der Dinge, die das „galli cantu“ erfüllen soll, ist lang. Neben der weiter möglichen offenen Ausleihe von Büchern, die aber auf völliger Vertrauensbasis erfolgen soll, wird im Café mit Rohstoffen aus dem Eine-Welt-Laden „Nuevo Camino“ in Herdringen gearbeitet.

Eine Kooperation mit dem Laden ist bereits beschlossen, das Buch-Café in Hüsten soll zu einer Art Nebenstelle werden. Auch die Initiative „Christen für Flüchtlinge“ hat im „galli cantu“ Platz – das Café will eine Integrationshilfe für Flüchtlinge in Arnsberg und ein Raum für Mutter-Kind-Gruppen, Chor oder Kurse sein. Diesen Ansprüchen soll auch das Programm gerecht werden, das in Vorbereitung ist. Spieleabende, Bastelgruppen, Repair-Café oder einfach nur Begegnungsstätte – den Möglichkeiten sind aus der Sicht der Hüstener kaum Grenzen gesetzt.

Eröffnungsfeier in kleinem Rahmen

Die einzige aktuelle Grenze setzt Corona: „Die Eröffnung wird geplant nur in kleinem Rahmen stattfinden“, sagt Birgitta Weber-Bange. Rund 60 Gäste dürfe man nach Rücksprache mit der Stadt schon empfangen, sie finden im großen Pfarrsaal des Hauses auf Abstand Platz. Der Betrieb des Cafés wird dann etwas ruhiger ablaufen. Derzeit kann das Café Corona-bedingt nur rund 15 Personen gleichzeitig aufnehmen. Doch der Blick der Akteure geht in die Zukunft – spätestens im Sommer möchte man Mobiliar vor das „galli cantu“ bringen und die Kapazität so vergrößern.