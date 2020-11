In Hüstener Firma und Allendorfer Wohnung eingebrochen

Auf Beutezug waren Einbrecher am vergangenen Wochenende in den Stadtgebieten Arnsberg und Sundern.

Arnsberg/Sundern. Zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen kam es vergangenen Wochenende in den Stadtgebieten von Arnsberg und Sundern.

Im Stadtteil Holzen an der Straße Deinstrop versuchten unbekannte Täter in ein Haus einzudringen. Sie zerstörten hierbei eine Glastür, gelangen allerdings nicht in das Gebäude. Laut Polizei liegt der Tatzeitraum am vergangenen Sonntag zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr.

Täter durchsuchen Räumlichkeiten

In der Hüstener Cäcilienstraße drangen unbekannte Täter in eine Firma ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Die tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Einen versuchten Einbruch in ein Büro einer Firma an der Neheimer Goethestraße gab es bereits zwischen dem 19. und 26. November. Die Täter scheiterten am Fenster.

Zwischen vergangenem Freitag- und Sonntagabend wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Plettenberger Straße in Allendorf eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten diverse Gegenstände.

Hinweise zum Einbruch in Allendorf bitte an die Polizeiwache in Sundern unter 02933 / 90 200 . Hinweise zu den Straften in Arnsberg nimmt die Polizei unter 02932 / 90200 entgegen