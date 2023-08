Reitertage In Kürze Einschränkungen und Sperrungen in Voßwinkel

Voßwinkel. Reitturnier im Dorf der schlauen Füchse: Verkehrsteilnehmende müssen Rücksicht nehmen.

Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Voßwinkel führt in der 35. Kalenderwoche sein Reitturnier im Stadtteil Voßwinkel durch.

Für Verkehrsteilnehmende gibt es deshalb an den Veranstaltungstagen – von Mittwoch, 30. August, bis Montag, 4. September – einige Einschränkungen. Die Stadt Arnsberg bittet dringend darum, diese zu beachten. Bei Nichtbeachtung – vor allem hinsichtlich der ausgesprochenen Halteverbote – muss mit dem Abschleppen von Fahrzeugen gerechnet werden. Die Maßnahmen im Einzelnen:

+++ Einschränkungen auch wegen der Deutschlandtour am Samstag +++

Auf der „Voßwinkeler Straße“ wird in Richtung Voßwinkel ab Einmündung zum Gewerbegebiet „Gut Nierhof“ die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert. Zwischen der Einmündung zum Gewerbegebiet und der „Lilienstraße“ in Voßwinkel gilt beidseitig ein Halteverbot. In Höhe der Reitsportanlage wird zudem eine Lichtzeichenanlage aufgestellt, die es Veranstaltungsteilnehmenden (Reitern mit Pferden) ermöglichen soll, gefahrlos die Straße zu überqueren. Für Fußgänger:innen wird eine ergänzende Fußgängerquerung über die Fahrbahn eingerichtet, die von den Parkplätzen auf das Gelände der Reitsportanlage führt. Die Stadt Arnsberg bittet um Verständnis für die Maßnahmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg