In Neheim entstehen 34 neue Eigentumswohnungen

Bauprojekt am Barthold-Cloer-Weg in Neheim - hier eine Visualisierung

Neheim. Alle 34 Eigentumswohnungen, die am Barthold-Cloer-Weg entstehen, sind bereits verkauft. Einige Kapitalanleger wollen ihre Wohnung vermieten.

Auf starkes Kaufinteresse stießen die 34 neuen Eigentumswohnungen, die derzeit am Barthold-Cloer-Weg in Neheim entstehen. Mit den Neubauarbeiten war im März 2019 begonnen worden. Bereits jetzt - acht Monate vor der geplanten Fertigstellung im Mai/Juni 2021 - sind alle 34 Eigentumswohnungen verkauft. Dies freut natürlich Andreas Ulrich, der Mitgesellschafter der investierenden „Schöner Wohnen Ulrich GmbH“ in Arnsberg ist. Diese GmbH fungiert als Bauherr und investiert insgesamt 8,5 Millionen Euro (inklusive Grundstück).

Eine deutlich aufgelockerte Bebauung

Das Neheimer Architekturbüro Tepe + Grützbach entwarf den außergewöhnlichen Gebäudekomplex mit frei stehenden Einzelhäusern, die über diverse ebenerdige Gänge im Außenbereich fußläufig verbunden sind. Die Baukörper haben aber auch etwas gemeinsam: Sie erstrecken sich über eine gemeinsame Tiefgarage mit 43 Pkw-Stellplätzen. Der Barthold-Cloer-Weg befindet sich zwischen Schüngelstraße und Hilsmannweg im östlichen Gebiet von Neheim..

Der Rohbau ist schon weit fortgeschritten. Im Gebäudekomplex erläutern das Projekt: Andreas Ulrich (rechts), Mitinhaber der Schöner Wohnen Ulrich GmbH in Arnsberg (Bauherr), und Stefan Schleich, bei der Briloner Wohnungs- und Gewerbebau GmbH zuständig für den Verkauf der ETW am Barthold-Cloer-Weg. Foto: Martin Schwarz

Das Bauprojekt, das in diversen kommunalpolitischen Gremien im Vorfeld beraten wurde, hat viel Planungszeit benötigt. Denn bis die Baugenehmigung erteilt werden konnte, war die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans seitens der Stadt Arnsberg notwendig.

2500 Quadratmeter großes Grundstück

Auf dem etwa 2500 Quadratmeter großen Grundstück am Barthold-Cloer-Weg 5-7 stand früher ein Fabrikgebäude, das für die Errichtung des Wohngebäudekomplexes Anfang 2019 abgerissen wurde. Da es sich um ein Grundstück in Hanglage handelt, gibt es im unteren Grundstücksbereich (vis-à-vis zum Boenninghausenweg) in den Einzelhäusern ein zusätzliches Gartengeschoss, so dass es hier insgesamt vier Geschosse gibt. Längs des oberen Barthold-Cloer-Wegs ist die Bebauung dreigeschossig.

Andreas Ulrich - ein vielfältig engagierter Unternehmer Die an der Hellefelder Straße in Alt-Arnsberg ansässige Firma Andreas Ulrich GmbH ​ist entstanden aus dem inhabergeführten Unternehmen Ulrich-Bauten. Eigentümer ist Andreas Ulrich. Infos im Internet: ulrich-bauten.de Das Projekt am Barthold-Cloer-Weg wird von der Schöner Wohnen Ulrich GmbH realisiert, die ebenfalls an der Hellefelder Straße in Arnsberg ansässig ist. Dort ist Andreas Ulrich Mitgesellschafter.

„Wir bauen hier Komfort-Eigentumswohnungen mit Fußbodenheizung, elektrischen Rollläden, preisgünstiger Energieversorgung (Blockheizkraftwerk), großen Fensterflächen sowie mit Terrasse oder Balkon (Loggia)“, berichtet Andreas Ulrich. Zwei Aufzugsanlagen gewährleisten einen barrierefreien Zugang zu den Wohnungen.

Kaufpreise zwischen 2700 und 3300 Euro pro Quadratmeter

„Bei den 34 Eigentumswohnungen handelt es sich um Wohnungen in einer Größe von 47 qm (für Singles) über 91 qm für Familien mit zwei Kindern (4 Zimmer) bis zur 135 Quadratmeter großen Penthouse-Wohnung“, berichtet Stefan Schleich, Mitarbeiter der in Brilon ansässigen Wohnungs- & Gewerbebau GmbH (WGB). Der WGB-Mitarbeiter hat die Wohnungen verkauft. Die Kaufpreise bewegten sich zwischen 2700 und 3300 Euro pro Quadratmeter. Für den Erwerb eines Pkw-Stellplatzes wurden zusätzlich 20.000 Euro fällig.

Kaltmieten zwischen 8 und 9,50 pro Quadratmeter

Einige Käufer wollen nicht sofort selbst die Wohnung nutzen, sondern verstehen den Wohnungserwerb als Kapitalanlage. Daher werden einige Wohnungen nach der Fertigstellung vermietet. Die Mieter stehen noch nicht fest. Die Vermietung erfolgt von der Ulrich Immobilen GmbH, die an der Arnsberger Ringstraße ansässig ist. „Für die neuen Wohnungen am Barthold-Cloer-Weg wird mit einer Kaltmiete zwischen 8 und 9,50 Euro pro Quadratmeter kalkuliert“, erklärten Andreas Ulrich und Stefan Schleich.

Große Tiefgarage

Imposant ist die große Tiefgarage, die über zwei Zufahrten am Barthold-Cloer-Weg verfügt. Angrenzend zu den Pkw-Stellplätzen befindet sich im Tiefgeschoss für jede Wohnung ein Kellerraum sowie - jeweils an der Ost- und Westseite des Gebäudekomplexes - ein Waschmaschinen- und Trocknerraum sowie ein Mülleimerabstellplatz.