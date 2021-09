Logo der Interkulturellen Woche in Arnsberg

Aufruf zur Teilnahme In Neheimer City: Menschenkette für Vielfalt und Toleranz

Neheim. Im Rahmen der interkulturellen Woche ist in Neheim für Samstag, 2. Oktober, eine Menschenkette für Vielfalt und Toleranz geplant.

Unter dem Motto „Arnsberg - Für Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander - gegen Hass und Hetze“ werden Bürger und Bürgerinnen zur Teilnahme an einer Menschenkette aufgerufen, die sich am Samstag, 2. Oktober, ab 11 Uhr auf der Neheimer Hauptstraße bilden soll. Treffpunkt der Teilnehmer ist ab 10.45 Uhr vor der Neheimer Johanneskirche (Dom) auf der Hauptstraße in Höhe des Hauses Nr. 18. Die Aktion findet im Rahmen der vom Caritas-Verband Arnsberg-Sundern veranstalteten Interkulturellen Woche vom 25. September bis 19. November 2021 statt. Die Idee zu dieser Menschenkette wurde im Integrationsrat der Stadt besprochen und befürwortet.

Aufruf zur Teilnahme

Der Kommunalpolitiker Gerd Stodollick schreibt in dem Aufruf zur Teilnahme: „Wir erleben in unserer Gesellschaft Antisemitismus, Rassismus, Hass und Hetze u.a. auch in den sogenannten sozialen Medien, Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Synagogen, aber auch verbale und körperliche Gewalt gegen Beschäftigte bei der Polizei, im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr. Diskriminierungen wegen der Hautfarbe, der Herkunft, der Religion, der sexuellen Identität, des Geschlechts oder wegen Obdachlosigkeit nehmen zu. Das Demonstrationsrecht wird für Gewalt, Hass und Hetze missbraucht. Demokratisch gewählte PolitikerInnen werden beleidigt und bedroht (z.B. auf Plakaten mit nicht hinnehmbaren Zeichnungen und Bildern, indem das Gefängnis oder gar der Galgen diesen PolitikerInnen droht).“

Respektvoller Umgang untereinander in Stadtgesellschaft nötig

Stodollick schreibt auch: „Wir wollen ein tolerantes, demokratisches, solidarisches und vielfältiges Arnsberg. Die Achtung und Wertschätzung Anderer und der respektvolle, tolerante und friedliche Umgang miteinander sollen unsere Stadtgesellschaft prägen. Dafür wollen wir mit unserer Aktion werben!“

Corona-Regeln werden beachtet

Bei der Aktion sind die Coronaschutzbestimmungen zu beachten, insbesondere die AHA-Regeln. Der Mindestabstand soll dadurch erreicht werden, dass sich bei ausgestreckten Armen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit den Händen berühren können. Sofern es am 2. Oktober weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geben sollte, werden die TeilnehmerInnen entsprechend informiert. Die Teilnehmer werden auch gebeten, den Hinweisen durch die Polizei und des eingesetzten Ordnungsdienstes zu folgen.

Für eine bessere Planung wird bis zum 29. September um Mitteilung an Gerd Stodollick per Mail (ug.stodollick@t-online) gebeten.

