In Neheimer Seniorenzentrum entsteht neue Kindertagespflege

Mit einem besonderen generationsübergreifenden Projekt wartet das Gesundheits- und Seniorenzentrum „Am Bremers Park“ in Neheim auf: Ab 1. März 2020 wird es dort neben der bekannten stationären Altenpflege auch eine neue Kindertagespflege-Einrichtung geben, in der Jungen und Mädchen im Alter zwischen einem und drei Jahren betreut werden. „Kindertagespflege und stationäre Pflege unter einem Dach - das ist einzigartig im HSK“, berichtet der Geschäftsführer des Gesundheits- und Seniorenzentrums, Thorsten Vlatten, der bereits vor einigen Jahren mit dem im Seniorenzentrum integrierten Hausarztzentrum einen neuen Weg im HSK beschritten hat.

Thorsten Vlatten mit dem neuen Logo "Eli's Kinderland". Für die neue Kindertagespflege hat der Geschäftsführer des Gesundheits- und Seniorenzentrums " Am Bremers Park " Räume zur Verfügung gestellt. Foto: Martin Schwarz

Angesichts des akuten Mangels an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren (U3), den viele Eltern im Arnsberger Stadtgebiet, darunter auch Mitarbeiter/innen des Gesundheitszentrums- und Seniorenzentrums „Am Bremers Park“, spüren, entschied sich Thorsten Vlatten, mehrere, derzeit leer stehende Räume im Pflegezentrum für eine neue Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Betreiberin dieser Kindertagespflege ist die 30-jährige Herdringerin Elvana Veseli, die selbst zwei kleine Kinder (zweieinhalb und eineinhalb Jahre alt) hat.

Ausbildung zur Tagesmutter

Elvana Veseli hat sich nach ihrem Lehramtsstudium beruflich neu orientiert und wird in Kürze die notwendigen Fachweiterbildungen zur Tagesmutter abschließen. In Anlehnung an ihren Vornamen heißt die neue Kindertagespflege „Eli’s Kinderland - Am Bremers Park“.

Thorsten Vlatten sieht in der neuen Kindertagespflege auch ein generationsübergreifendes Projekt zwischen den Senioren aus der Pflege-Einrichtung und den Kleinkindern aus der Kindertagespflege. „Beide Altersgruppen werden daran ihre Freude haben“, sind sich Thorsten Vlatten und Elvana Veseli ganz sicher. Elvana Veseli nennt zum Beispiel den Sport- und Gymnastikbereich: „Bei Bewegungsangeboten für Senioren können die Kinder zum Beispiel den Senioren Bälle zuwerfen. Sport für Senioren und Kleinkinder kann man gut kombinieren - und beide Seiten werden ihren Spaß haben.“

Arnsberg Große Innenräume plus Außengelände „Eli’s Kinderland“ wird man über einen schon bestehenden , separaten Seiteneingang am Gesundheits- und Seniorenzentrum „Am Bremers park“ erreichen. Im Innern des Gebäudes wird die neue Kindertagespflege über drei Räume (46 qm Spielbereich, 30 qm Essbereich mit Küchenzeile, 14,6 qm Schlafbereich) plus WC-Bereich verfügen. Diese Räume werden in den nächsten Wochen hergerichtet. Außerdem erhalten die Kinder zum Spielen ein Außengelände, und zwar dort, wo heute das Kneipp-Tretbecken des Seniorenzentrums ist.

Thorsten Vlatten blickt schon begeistert auf den Start der neuen Kindertagespflege im kommenden Frühjahr: „Senioren und Kinder können im Außenbereich unseres Haus gemeinsam ein Hochbeet anlegen.“ Elvana Veseli denkt auch daran, dass Senioren und Kinder gemeinsam basteln und dabei natürlich auch schön ins Gespräch kommen können. Thorsten Vlatten kann sich auch vorstellen, dass ein Senior oder eine Seniorin aus der Pflege-Einrichtung zum Paten bzw. zur Patin eines Kindes werden und so zum Beispiel für dieses Kind etwas Schönes wie zum Beispiel einen selbst gestrickten Schal fertigen könnte. Natürlich könnten Senioren den Kindern auch Geschichten vorlesen.

„Eli’s Kinderland ist eine Kindertagespflege, in der alle interessierte Eltern ein- bis maximal dreijährige Kinder betreuen lassen können - die Einrichtung steht also nicht nur Kindern unserer Mitarbeiterinnen offen“, betont Thorsten Vlatten. Insgesamt können in der neuen Einrichtung bis zu neun U3-Plätze geschaffen werden. Mit fünf U3-Plätzen wird am 1. März 2020 gestartet. Bei Maximal-Auslastung der neuen Kindertagespflege werden die Kinder von mehreren Fachkräften betreut, die sich auf 2,5 Arbeitstellen verteilen.

Wer Interesse an einem U3-Platz in Eli’s Kinderland hat, kann mit Elvana Veseli per Mail Kontakt aufnehmen: info@elis-kinderland.de Am 15. Februar 2020 wird Elis Kinderland einen „Tag der offenen Tür“ veranstalten.