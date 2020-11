In Oeventrops Kirche werden Gefühle zu buntem Licht

Es ist das Licht, das zu Beginn der Schöpfungsgeschichte steht. Und mit Licht in allen Farbnuancen – auf Wunsch mit stimmungsvoller Musik untermalt – beginnt nun ein neues Kapitel in der Pfarrgemeinde Hl. Familie Oeventrop.

Dort steht ab sofort in der Pfarrkirche ein sogenanntes Mediales Kirchensystem – kurz „MediKi“ - zu Verfügung. Als ein – auch in vereinsamenden Corona-Zeiten - Angebot für Menschen aller Altersgruppen, die Ruhe, Besinnlichkeit und Zuspruch suchen. Abseits von Gottesdiensten. Das auch als Offerte an Menschen, die sich von der (Amts-)Kirche abgewandt haben.

Hl. Familie ist die erste Gemeinde im Stadtgebiet Arnsberg mit Medialem Kirchensystem

„Das ist sehr gut.“ Gemeindemitglied Vanessa Grond und Sohn Levin sind von den Möglichkeiten des Mediales Kirchensystems begeistert. Foto: Wolfgang Becker

Mit der erfolgreich abgeschlossenen Installation und der unverzüglich erfolgten Inbetriebnahme des Medialen Kirchensystems beschreitet die Oeventroper Pfarrgemeinde im Stadtgebiet Arnsberg und auch im Umkreis einen völlig neuen Weg.

Und sie ist neben Schmallenberg-Gleidorf und Oberschledorn erst die dritte Gemeinde im Hochsauerlandkreis, die sich diese zur Verfügung stehende Digitaltechnik zunutze macht.

Dabei war die Anschaffung des Systems eher dem Zufall geschuldet, wie Franz-Josef Helleberg als Sprecher des Gemeindeteams erklärt: „In einem TV-Magazin kam plötzlich ein Bericht über eine Kirche in Deuz, die mit dem Digitalen Kirchensystem ausgestattet worden war. Und ich war von den gezeigten Bildern absolut begeistert.“

Kirchenvorstand bewilligt 14.000 Euro für Anschaffung

Damit hatte Helleberg das sprichwörtliche Blut geleckt, auf eigene Faust zu diesen System recherchiert, war – in Begleitung seiner Ehefrau – nach Gleidorf gefahren, hatte sich dort in die Kirche gesetzt und das von den Kirchenbesuchern selbst zu bedienende Angebot ausprobiert.

Ergebnis: „Wir waren sehr beeindruckt und sofort davon überzeugt, dass dieses System uns auch in Oeventrop weiterbringen kann.“

Zügig stellte dann Franz-Josef Helleberg dieses Projekt im Leitungsteam der Oeventroper Gemeinde vor. Auch dort war die Begeisterung groß. Ebenso wenig später im Kirchenvorstand, der sofort die erforderlichen Mittel für die Anschaffung des Medialen Kirchensystems freigab. Rund 14.000 Euro. Die Installation vor Ort erfolgte schließlich durch den Marburger Hersteller „MediaKi“.

„MediaKi“ soll auch Menschen ansprechen, die keinen Bezug mehr zur Kirche haben

„Dieses System,“ so Helleberg, bei dem alle Fäden für das Projekt zusammenliefen, „lädt abgeschottet von der Alltagshektik zum Meditieren ein und soll so auch die Menschen ansprechen, die keinen Bezug mehr zur Kirche oder den Gottesdiensten haben, aber geistige Impulse suchen.“

Viele Gemeindemitglieder würden zudem derzeit aus Angst vor einer Infektion mit Covid-19 den Gottesdiensten fernbleiben. Diese Klientel habe nun in einer selbst auszuwählenden farblichen und / oder musikalischen Atmosphäre die Gelegenheit zur stillen Andacht und Meditation, ohne vielen Menschen zu begegnen.

Corona war nicht der Auslöser für die Anschaffung, sondern der Beschleuniger

Für die Kirchengemeinde Hl. Familie ein Angebot aber auch für Alleinstehende oder Menschen, die aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen zu vereinsamen drohen, für eine gewisse Zeitspanne aus der Isolation herauszutreten.

„Doch Corona,“ unterstreicht Helleberg, „war nicht der Auslöser für die Anschaffung dieses Systems, sondern der Beschleuniger.“

Farben, Lieder und Musik können der jeweiligen Stimmungslage angepasst werden

Und wie funktioniert das System „MediaKi“, das von jedem Kirchenbesucher kinderleicht zu bedienen ist?

Auf einen Pult im Eingangsbereich befindet sich ein Terminal mit Touchscreen und großer „Tastatur“. Durch leichte Berührung lässt sich damit ein emotionales Thema auswählen, das zur aktuellen Stimmungslage des Nutzers passt. Wie Traurigkeit, Wut, Freude oder Kraft tanken.

Es können Farben, Lieder, Musik, Andachten oder Meditationen eingespielt werden. Und noch vieles mehr. Das aber liegt ganz allein bei den Bedürfnisses des jeweiligen Nutzers.

Mediales Kirchensystem auch mit vielen Angeboten für Jugendliche und Kinder

So wird der Chorraum der Pfarrkirche in dezente Lichtinstallationen getaucht, was dem gesamten Kirchenschiff eine ganz besondere, nämlich individuell auf den oder die Besucher zugeschnittene Atmosphäre gibt. Um Ruhe und Zuspruch zu finden oder einfach einmal für kurze Zeit zur Besinnung zu kommen. Auch als Angebot eines neuen Wegs zum Glauben.

„Das System,“ schwärmt Helleberg, „ist auch hervorragend für Kinder und Jugendliche geeignet.“ Denn es beinhaltet ebenfalls Angebote speziell für diese beiden Altersgruppen. Wie Kirchenlieder in Rap-Version oder die Kinderkirche mit altersgemäßen Hörspielen oder biblischen Geschichten.

Hersteller MediaKi passt das Programm der jeweiligen Jahreszeit an

Und, ganz wichtig auch für das Gemeindeleben: „,MediaKi’ ist kein starres Konstrukt, sondern wir können jederzeit weitere und selbst konzipierte Inhalte beziehungsweise Konzepte hinzufügen.“ Zum Beispiel eine mediale Kirchenführung, ein Liedbeitrag oder eine Präsentation des Gemeindelebens.

Das ebenfalls auf einfachem Weg: „Wir erstellen den jeweiligen Beitrag, der dann online vom Hersteller in das System eingespielt wird.“ Der Hersteller übrigens, das Unternehmern „MediaKi“, passt das Programm automatisch der jeweiligen Jahreszeit an.

So schließt sich der Kreis zwischen Innen- und Außenleben - in leuchtender Harmonie.