In Realschule Hüsten startet neuer Kurs „Jung lehrt Alt“

Eine Impression vom Projekt Jung lehrt Alt (JuleA) - hier ein Beispiel aus der Mescheder Realschule. Senioren lernen von Schülern den Umgang mit Laptop, Smartphone und Tablet. Ein neuer JuleA-Kurs startet am 17. November in der Realschule Hüsten.

Hüsten. Mit der 2-G-Regel startet am 17. November ein neuer Kurs „Jung lehrt Alt“ in der Realschule Hüsten.

Das Arnsberger Senior-Trainerprojekt „JuleA“ (Jung lehrt Alt) bietet nach eineinhalbjähriger Corona-Pause wieder Weiterbildungskurse an. In der Realschule Hüsten, Vogelbruch 7, werden ab 17. November Kurse in Handy-/Smartphone-/Tablet-Kunde, PC- und Laptop-Kunde sowie für Urlaubs-/ Situations-Englisch für die Generation 55 plus durchgeführt. Die seit der Projektgründung 2008 wichtige Besonderheit, die 1:1-Unterrichtsvermittlung, wird beibehalten, das heißt: Jeder Senior-Schüler hat für die Kursdauer vom 17. November bis 22. Dezember einen „eigenen“ Schüler-Lehrer an der Seite.

Jeder Senior-Schüler hat einen eigenen Schüler-Lehrer

Die Lernpaare sprechen untereinander ab, welche Bereiche der persönlichen Wissenslücken der Seniorschüler bzw. Seniorschülerinnen geschlossen werden sollen. Dazu werden untereinander auch die Lernintensität und Lerngeschwindigkeit individuell abgesprochen. Hausaufgaben sind nicht ausgeschlossen. Die Schüler-Lehrer bzw. Schüler-Lehrerinnen erwerben mit ihrer freiwilligen Teilnahme einen positiven Vermerk im Zeugnis und erhalten den NRW-Landesnachweis (Ehrenamtszertifikat). Beide Auszeichnungen sollen bei der späteren Ausbildungsplatzsuche unterstützen.

Die Kursstunden finden mittwochs von 13.15 Uhr bis 14.15 Uhr statt. Es besteht Maskenpflicht. Die Schülerlehrer werden am Kurstag getestet. Die Klassenräume werden gelüftet. Für die Seniorschüler gilt die 2-G-Regel, also: genesen oder geimpft. Die entsprechenden Nachweise dafür sind vorzulegen. Für das Fach Urlaubs-/ Situations-Englisch steht leihweise ein auf die Belange der älteren Generation ausgerichtetes Lehrbuch zur Verfügung. Als schulischer Ansprechpartner ist Lehrer Michael Kopp während der Kursstunden anwesend.

Eigene mobile Geräte sind mitzubringen

Die Seniorschüler bringen ihre eigenen mobilen Geräte (Handy/Smartphone, Tablet/Laptop) mit. Die schuleigenen PCs werden genutzt. Ein von der Sparkasse Arnsberg-Sundern finanziertes WLAN-Netz steht zur Verfügung. Bei der telefonischen Anmeldung soll mitgeteilt werden, ob an einem Apple- oder Android-System gelernt werden soll. Die telefonische Anmeldung nimmt die Engagementförderung vom 25. Oktober bis 29. Oktober von 8 bis 16 Uhr unter 02932/201-2281 entgegen. Es stehen 15 Kursplätze zur Verfügung. Der Kurs beginnt am 17. November mit der Kennenlernstunde und der sich direkt anschließenden ersten Kursstunde.

Am 22. Dezember endet der Kurs nach der letzten Kursstunde mit einer feierlichen Übergabe der Ehrenamtszertifikate an die Schülerlehrer bzw. Schülerlehrerinnen im Beisein der Seniorschüler bzw. Seniorschülerinnen. Die Kurse werden kostenlos durchgeführt, da die Sparkasse Arnsberg-Sundern die anfallenden Lehrmittelkosten übernimmt.

Vor der Corona-Zwangspause wurden an allen 16 JuleA-Standorten über 5.500 Teilnehmer gezählt. Das Senior-Trainerprojekt JuleA ist Gewinner mehrerer bundesweiter, regionaler und lokaler Preise. Coronabedingte Kurs-Änderungen sind vorbehalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg