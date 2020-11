In zwei Supermärkten Geldbörse aus Einkaufstasche gestohlen

Zwei Frauen sind in heimischen Supermärkten als Taschendiebinnen aufgefallen.

Arnsberg. Immer wieder schlagen Taschendiebe zu. Sie haben häufig leichtes Spiel. Am vergangenen Samstag wurden der Polizei in Arnsberg drei Fälle gemeldet. Nach Auswertung der Überwachungskameras, geht die Polizei bei zwei Fällen davon aus, dass die Diebstähle durch dieselben Täterinnen begangen wurden.

Gegen 14 kaufte eine 71-jährige Frau in einem Supermarkt an der „Von-Lilien-Straße“ in Hüsten ein. Ihre Geldbörse befand sich in ihrer Einkaufstasche. Diese lag im Einkaufswagen. Auf der Videoauswertung ist zu sehen, wie zwei junge Frauen die Arnsbergerin beobachteten. In dem Moment, als sich die Seniorin vom Einkaufswagen abwendete, schlugen die Täterinnen blitzschnell zu. Sie entwendeten unbemerkt die Geldbörse aus der Einkaufstasche. Erst als die beiden Diebinnen verschwunden waren, bemerkte die Frau den Diebstahl.

Gegen 15 Uhr tauchten die beiden Frauen in einem Supermarkt an der „Teutenburg“auf. Auch hier zeichneten die Überwachungskameras den gleichen Ablauf auf. Bei einer günstigen Gelegenheit wurde aus dem Einkaufswagen einer 59-jährigen Arnsbergerin ebenfalls eine Geldbörse entwendet.

Beschreibung der Tatverdächtigen

Personenbeschreibungen, erste Tatverdächtige: etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, blasse Hautfarbe, sehr langes hellbraunes Haar (offen getragen), schwarze Umhängetasche, lange grüne Steppjacke mit schwarzem Fellkragen, schwarzer Schal, blauen Jeans, weiße Turnschuhe ; zweite Tatverdächtige: etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlanke Statur, blasse Hautfarbe, lange braune Haare (offen getragen), braune Umhängetasche, schwarzer Mantel, mit schwarzer Kapuze, schwarze Hose mit weißen Streifen, schwarze Schuhe

Bereits gegen 13.15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 67-jährigen Frau aus einem Discounter auf der Straße „Am Schindellehm“ in Neheim. Auch diesmal fanden die Täter ihre Beute im Einkaufswagen. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst beim Bezahlen an der Kasse.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02932 - 90 200