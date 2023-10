Info-Stand: SPD Arnsberg setzt auf Bürgerdialog

Neheim/Arnsberg. Mit bislang acht Dialogständen in Neheim und auf dem Gutenbergplatz in Arnsberg zeigt die SPD seit Juni ein offenes Ohr für die Bürger.

Am Samstag wurde ein Stand in Zusammenarbeit mit der SPD-AG60plus HSK auf dem Gutenbergplatz in Arnsberg aufgebaut. Der Platz diente als Ersatz für den erst geplanten Stand in der Fußgängerzone, da in Absprache mit dem Veranstalter des Fresekenmarktes politische Stände auf dem Fest, wie in allen Jahren zuvor auch, nicht gewünscht waren.

„Wir hätten gerne auf dem Fresekenmarkt in Neheim einen Dialogstand aufgebaut, allerdings wollten wir die seit Jahren geltenden Regeln nicht brechen“, so Niklas Latusek aus dem Stadtverbandsvorstand. „Aber auch auf dem Gutenbergplatz werden wir in der Zukunft wieder mit einem Dialogstand stehen.“

Mit insgesamt acht Dialogständen seit Juni habe die SPD nicht nur ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen, sondern auch Ideen und Anregungen für die Zukunft von Arnsberg gesammelt. Die Dialogstände sind für die Sozialdemokraten eine Plattform, um die aktuellen Sorgen und Nöte der Bevölkerung zu erfassen und über aktuelle Themen zu diskutieren. „Der direkte Kontakt mit den Menschen vor Ort ist uns besonders wichtig. Nur so können wir Bedürfnisse und Anliegen wirklich verstehen und in unsere politische Arbeit mit einfließen lassen“, betont Markus Prachtel, Vorsitzender der SPD Arnsberg.

Angefangen hat die Dialogreihe im Juni mit einem Stand zum Motto „Arnsberg ist bunt – Gemeinsam gegen Rechts.“ Unter diesem Motto hat die SPD Arnsberg nicht nur die Vielfalt und Toleranz in unserer Stadt gefördert, sondern sich auch mehrmals deutlich gegen rechtes Gedankengut und die aufkommende Stärke der AfD positioniert. „Unsere Dialogstände sind ein Beweis dafür, dass wir nicht nur für eine bunte und lebendige Stadt eintreten, sondern auch aktiv zuhören und auf die Bedürfnisse unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger eingehen.“ so Prachtel weiter. Beides geht nur Hand in Hand: Ein weltoffenes Arnsberg, in dem sich alle wohlfühlen können, und eine Politik, die sich um die Belange der Menschen vor Ort kümmert. “Unser Ziel ist es, Arnsberg nicht nur bunter, sondern auch besser zu machen, indem wir die Anliegen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Arbeit einfließen lassen.” so Prachtel.

Die SPD lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum nächsten Dialogstand am kommenden Samstag, 14. Oktober, 9.30 bis 12.30 Uhr, in die Neheimer Fußgängerzone ein. Hier besteht erneut die Gelegenheit, sich auszutauschen, Anliegen zu besprechen und Ideen für Arnsberg einzubringen. Die SPD Arnsberg freut sich auf zahlreiche Teilnahme und verspricht, weiterhin aktiv mit Dialogständen und neuen Formaten zuzuhören.

