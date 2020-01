Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Info zum Status der 450 DB-Fahrtreppen und Aufzüge

Um barrierefreies Reisen so einfach wie möglich zu gestalten, gibt es von der DB bereits die App „Bahnhof live“. Hier finden sich mit wenigen Klicks die wichtig­sten Informationen zu allen 5700 Bahnhöfen in Deutschland – auch zum jeweiligen Status der 450 Fahrtreppen und Aufzüge der DB an rund 700 NRW-Stationen.

Kurzfristige Verbesserungen wie Markierung von Treppenstufen oder taktile Handlaufschilder an Treppen und Rampen werden 2020 an 64 DB-Stationen umgesetzt, Details wo genau, folgen in Kürze.