Pflegende Infos in Arnsberg: „Niemand muss alleine mit Demenz umgehen“

Hüsten. Das Arnsberger Netzwerk Demenz lädt zu einer Info-Veranstaltung am Mittwoch, 13. September, ab 16 Uhr in der Aula des Klinikums, Petriweg 2, ein.

Wenn schleichend Erinnerungen, erlernte Fähigkeiten und letztendlich die eigene Identität verloren gehen, ist das eine zutiefst erschütternde Erfahrung: Demenz hat viele Gesichter und stellt die Erkrankten sowie ihre Angehörigen vor große Herausforderungen.

Lesen Sie auch <<<Arnsberg/Sundern: Menschen in Not die Hand reichen>>>

Das Arnsberger Netzwerk Demenz möchte Hilfestellung geben und organisiert dazu eine öffentliche Info-Veranstaltung am Mittwoch, 13. September, ab 16 Uhr in der Aula des Klinikums Hochsauerland, Petriweg 2.

„Niemand muss allein mit der Demenzerkrankung umgehen, denn es gibt viele hilfreiche Angebote und Dienste. Diese möchten wir bekannter machen und betroffene Menschen so besser unterstützen“, erläutert Martin Polenz, Leiter der Fachstelle Zukunft Alter der Stadt Arnsberg und Geschäftsführer des Demenznetzwerks. In einem rund zweistündigen Programm erfahren Besucherinnen und Besucher, welche Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten es bei Demenzerkrankungen in Arnsberg gibt.

Blitzvorträge und Austausch in Hüsten

Nach dem Impulsvortrag von Dr. Meinolf Hanxleden zum Thema „Relevanz pflegeentlastender Maßnahmen im häuslichen Bereich werden unterschiedliche Angebote in Blitzvorträgen vorgestellt, unter anderem die Beratung von Sabine Gräfe-Meyer (compass private pflegeberatung GmbH), Demenz-Sprechstunde von Dr. Alexander Gerhard (Klinikum Hochsauerland – Geriatrie), Tagespflege von Sandra Than (Caritas-Tagespflege Pauluskirche).

Auch interessant <<<Stockum lässt Worte sprudeln: Songwriter bringt Single raus>>>

Im Nachgang gibt es Zeit für Rückfragen und Diskussion sowie Gesprächen an den Infotischen der Netzwerk-Partnerinnen und -partner. Das Arnsberger Netzwerk Demenz freut sich über zahlreiche Besucher:innen und den Austausch. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg