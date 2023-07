Asylpolitik Infoveranstaltung zu ZUE-Plänen in Oeventrop

Oeventrop. Bürgerinnen und Bürger sollen am 31. Juli von der Bezirksregierung Arnsberg über aktuellen Standortfindungsprozess aufgeklärt werden

Vor dem Hintergrund der deutlich steigenden Zahl von Asylsuchenden ist das Land NRW gefordert, weitere Kapazitäten zur Unterbringung geflüchteter Menschen zu schaffen. Das Land NRW prüft daher durch die Bezirksregierungen in den Kommunen unterschiedliche Standorte, um diese Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Auch im Stadtgebiet Arnsberg wurden unterschiedliche Standorte durch die Bezirksregierung Arnsberg geprüft. Wir haben über die möglichen Standortpläne in unseren Ausgaben ausführlich berichtet Eine endgültige Entscheidung zum Standort wurde laut Bezirksregierung noch nicht getroffen.

Aktuell zeichnet sich ab, dass eine Liegenschaft im Ortsteil Oeventrop - das ehemalige Kloster Oeventrop - geeignet sein könnte, um eine Unterbringungseinrichtung einzurichten.

Die Bezirksregierung Arnsberg möchte die Bürgerinnen und Bürger schon vor einer abschließenden Entscheidung umfassend über den aktuellen Planungsstand informieren. Aus diesem Anlass lädt die Bezirksregierung Arnsberg zu einer Informationsveranstaltung ein, an der auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Arnsberg teilnehmen werden. Diese Veranstaltung ist geplant für Montag, 31. Juli, um 17 Uhr in der Ruhrtalhalle Oeventrop, In den Oeren.

