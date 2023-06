In der Schützenhalle Holzen sollte die Informationsveranstaltung am Donnerstagabend stattfinden.

Kirche Infoveranstaltung zur Immobilienstrategie in Holzen abgesagt

Hüsten. Die Pfarrei St. Petri Hüsten begründet die kurzfristige Absage mit den angekündigten Unwettern. Mehr lesen Sie hier

Der Kirchenvorstand der Pfarrei St. Petri Hüsten hat in seiner Sitzung am späten Mittwochabend entschieden, die Plenumsveranstaltung zur Immobilienstrategie abzusagen. Die Absage wird mit den für Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend angekündigten Unwettern im gesamten HSK begründet.

Mehr zu den Hintergründen der Immobilienstrategie der Pfarrei St. Petri Hüsten lesen Sie hier>>>

Ursprünglich war die Veranstaltung am Donnerstagabend um 18 Uhr in der Schützenhalle Holzen geplant. Die Mitglieder der sogenannten Projektgruppe wollten dort das 2. Gebäudebild zur Immobilienstrategie vorstellen. Dieser Termin wird nun in die Zeit nach den Ferien verschoben. Als neuer Termin steht der 25. August auf dem Plan.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg