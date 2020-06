Initiative „Arnsberg näht“ stellt 6000 Atemschutzmasken her

Arnsberg. Zum Abschluss der Aktion „Arnsberg näht“ ziehen die Akteure eine imposante Bilanz: 6000 Atemschutzmasken wurden in zwei Monaten hergestellt.

Alle Masken sind verteilt, es gibt keine offenen Bestellungen mehr. Das war der Grund für die Initiatorinnen von „Arnsberg näht“, sich herzlich für die vielfältige Unterstützung zu bedanken. Insgesamt wurden innerhalb von zwei Monaten 6000 Masken hergestellt“, schreibt die Initiative zum Abschluss der Aktion.

Pflegedienste, Arztpraxen, Gaststätten, kleinere Firmen und Privatpersonen konnten somit schnell versorgt werden. In der Anfangszeit der Corona-Pandemie war das Engagement der Ehrenamtlichen besonders wertvoll, da es auf dem Markt kaum Masken zu kaufen gab. Frauen der CDU Arnsberg hatten die Idee, die mit Hilfe einer überparteilichen Gruppe quer durch alle Bevölkerungsschichten umgesetzt wurde. Über 90 Personen –zum größten Teil Frauen- waren an Herstellung und Verteilung der Mund-Nasen-Masken beteiligt. Die Empfänger zeigten sich großzügig, so dass das Spendenkonto einen hohen Betrag aufweist, der in Kürze an eine gemeinnützige Organisation im Arnsberger Stadtgebiet übergeben wird.