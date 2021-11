Initiative Oeventrop mit bemerkenswerter Bilanz

Oeventrop. Der engagierte Verein lässt sich auch von den Corona-Einschränkungen nicht abhalten, zur Verschönerung der Ruhrdörfer beizutragen.

Die Initiative Oeventrop (INO) hielt jetzt in der Mitgliederversammlung Rückschau auf das bereits siebte Jahr der INO-Aktivitäten in den Ruhrdörfern.

Und die fiel positiv aus: Trotz Einschränkungen durch Corona ist es der Initiative gut gelungen, Oeventrop wieder ein Stück schöner und interessanter zu gestalten. Und das im Ehrenamt.

„Die Liste der Aktionen im laufenden Jahr,“ bilanzierte Vorsitzender Olaf Spindeldreher, „kann sich wieder sehen lassen und ist unter den gegebenen Umständen ausgesprochen bemerkenswert.“ Immerhin wurden unter anderem 1000 Tüten mit Blumensaat über den Einzelhandel verteilt und verschenkt, eine neue Edelstahlbank installiert, 3000 Narzissen gepflanzt (insgesamt schon 27.000) sowie eine Mammutbank in Zusammenarbeit mit dem SGV aufgestellt.

2020 mit dem „Umwelt- und Klimapreis“ von Stadt Arnsberg und Innogy ausgezeichnet

INO: Wer will ein Projekt leiten? Die INO-Helferfete steigt am 20. März 2022 „Auf der Feibe“, kombiniert mit dem traditionellen Ostereieraufhängen. Für folgende Ideen werden noch Projektleiter gesucht: Klangsinnespfad für Kinder, Unterstellhütte am Ruhrtalradweg, Ladestation für E-Bikes und Smart Bench. Wer Interesse hat, eines der genannten oder ein ganz anderes Projekt zu leiten, möge sich bei der INO melden. Jede tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung ist gerne willkommen. Aber auch auf finanzielle Unterstützung ist die INO nach wie vor angewiesen, um die gesteckten Ziele weiterhin umsetzen zu können. Info: www.in-o.de

Angesichts des jährlichen Engagements und zahlreichen Bemühungen auch für die Umwelt verwundert es nicht, dass die Initiative bereits 2020 mit dem „Umwelt- und Klimapreis“ von Stadt Arnsberg und Innogy ausgezeichnet wurde.

Dieses vielfältig Engagement, betonte Spindeldreher, sei jedoch nur dank großzügiger Spenden des aufgelösten Oeventroper Verkehrsvereins, der Bürgerstiftung Arnsberg, von Volksbank Sauerland, Volksbank im Hochsauerland, Sparkasse Arnsberg-Sundern, SPD sowie von zahlreichen Handwerkern und Privatpersonen möglich gewesen. Der besondere Dank jedoch „gilt denjenigen, die das alles organisiert und tatkräftig mit angepackt haben“.

INO geht mit gut aufgestellten Finanzen und solider Planung in das Jahr 2022

Nach dem Kassenbericht von Franz Eggenstein und dem Bericht der Kassenprüfer Horst Buhrmann und Monika Gerlach wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Fazit der INO-Finanzexpertinnen und -experten: Die INO kann mit gutem Barvermögen und solider Planung in das Frühjahr starten.

Ebenfalls einstimmig erfolgten die anschließenden Wahlen, was das gute Miteinander im Einsatz für Oeventrop nur unterstreicht: Wiedergewählt wurden Jutta Preiß, Maria Eggenstein und Kassierer Franz Eggenstein, das Amt des 2. Kassenprüfers übernimmt nun Tina Lieske.

„Landschaftsrahmen“ mit QR-Barcodes und „Lauschpohl“

Vorsitzender Olaf Spindeldreher gab zum Abschluss einen ersten Ausblick auf Aktionen und Projekte, die im kommenden Jahr anstehen. So sollen die bereits bewährten Aktionen fortgeführt werden wie das „Weincaching“ im nächsten Herbst unter Leitung von Monika Kraas.

Zudem sei ein „Landschaftsrahmen“ in Arbeit, der in der Nähe von „Berens Köppken“ aufgestellt werden soll - versehen mit QR-Barcodes, die - je nach Blickwinkel - die Objekte im Hintergrund beschreiben und erklären, aber u. a. auch Objekte per Fotos wiedergeben, die dort längst verschwunden sind. Zudem soll ein sogenannter „Lauschpohl“ interessante Geschichten rund um Oeventrop hörbar machen. Dieses Projekt wird federführend von Monika Kraas und Herbert Padberg organisiert.

Darüber hinaus steht die Installation eines Wasserlerngerätes mit Archimedes-Schraube am Eiswiesen-Ufer auf der Agenda.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg