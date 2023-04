Intensivpflege-Studium bei FOM Arnsberg geplant

Hüsten. Private Hochschule FOM und Klinikum Hochsauerland bereiten weitere Kooperation für berufsbegleitenden Studiengang in Arnsberg vor

Das bestehende Studienangebot der FOM Hochschule für Ökonomie und Management am Standort Arnsberg soll weiter ausgebaut werden. Angestrebt ist eine weitere Kooperation mit dem Klinikum Hochsauerland. Im Fokus des neuen Studienganges steht das Thema Intensivpflege.

„Dieses Vorhaben ist in Vorbereitung“, bestätigt Klinikum-Sprecher Richard Bornkessel. Mit dem Bachelor-Studiengang „Pflege“ hat die FOM in Kooperation mit dem Klinikum bereits vor wenigen Jahren ein Angebot geschaffen, um Fach- und Nachwuchskräfte aus dem Pflegebereich akademisch auszubilden. „Dieses Angebot möchten die FOM und das Klinikum Hochsauerland gemeinsam ausbauen, dazu entwickeln wir aktuell ein neues berufs- beziehungsweise ausbildungsbegleitendes Studienangebot im Bereich Intensivpflege“, teilt auch eine FOM-Sprecherin auf Nachfrage mit. Das Angebot soll voraussichtlich schon zum Wintersemester 2023 – also im Herbst – starten. Weitergehende Infos seien zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht möglich.

Die FOM-Bildungsangebote rund um die Pflege und das Gesundheitsmanagement sind am Standort Hüsten an der Pflegeakademie von Klinikum und Caritasverband in der ehemaligen Petrischule Hüsten konzentriert. „Gegebenenfalls könnten die Studieninhalte künftig aber auch am Standort Marienhospital vermittelt werden“, so Richard Bornkessel. Dort plant das Klinikum ein „reines Ausbildungshospital“ – auch mit Blick auf Gewinnung und Integration von Pflegefachkräften aus dem Ausland (wir berichteten bereits).

Intensivmedizin-Schwerpunkt

Ein Studiengang Intensivpflege würde in die Personalstrategie des Klinikums Hochsauerland mit Blick auf die immensen Recruiting-Herausforderungen im Zusammenhang mit der Eröffnung des neuen Notfall- und Intensivmedizinischen Zentrums am Standort Karolinenhospital passen. Hier werden unter modernsten Bedingungen über 50 Intensivbetten geschaffen. Allein für die maximal 51 geplanten Intensivbetten in Hüsten brauche es nach Angaben des Klinikums 180 Pflegekräfte im Drei-Schicht-Betrieb. Ein FOM-Studiengang kann da ein wichtiges Karriereargument für Fachkräfte sein. Pflegedirektorin Ina Wegener hat keine Angst, dass sich dabei Pflegekräfte durch eine Akademisierung vom Pflegebett wegqualifizieren. „Im Gegenteil: Unser Ziel ist es diese Fachkompetenz dann auf der Station zu binden“, sagte Ina Wegener kürzlich in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Vorlesungen des Bachelor-Studiengangs „Pflege“ finden aktuell einmal wöchentlich auf dem Bildungscampus „Petrischule“ sowie einmal wöchentlich virtuell statt. „Der Kooperationsstudiengang richtet sich an Auszubildende und Mitarbeitende des Klinikums sowie an externe Fach- und Nachwuchskräfte, die sich für eine akademische Laufbahn im Gesundheitswesen qualifizieren möchten“, sagt die FOM.

Aktuell 40 Pflege-Studenten

Gleiches gelte für den neu geplanten Studiengang. Der Bachelor-Studiengang „Pflege“ zählt in Arnsberg aktuell 40 Studierende. Das Studienangebot ist speziell auf Berufstätige und Auszubildende ausgerichtet und wird in Teilzeit absolviert. Studierende an einer FOM müssen monatliche Studiengebühren bezahlen, beraten aber auch über Fördermöglichkeiten und Stipendien.

Die FOM am Standort in Arnsberg sieht sich derzeit noch im Aufbau. „Der berufs- bzw. ausbildungsbegleitende Bachelor-Studiengang „Pflege“, mit dem wir 2021 in Kooperation mit dem Klinikum Hochsauerland in Arnsberg gestartet sind, ist gut angelaufen. Auch der Bachelor-Studiengang „Business Administration“ ist erfolgreich gestartet“, sagt Björn Bergrath, Geschäftsleiter der FOM Hochschule in Arnsberg, „dennoch gibt es natürlich viele Studieninteressierte, die das Angebot der FOM in Arnsberg noch gar nicht auf dem Schirm haben“.

Die FOM in Arnsberg Die FOM Hochschule in Arnsberg gilt als private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und erhebt monatliche Studiengebühren. Sie bietet in Arnsberg aktuell die berufs- bzw. ausbildungsbegleitenden Bachelor-Studiengänge „Business Administration“ (B.A.), „Pflege“ (B.A.) und „Soziale Arbeit“ (B.A.) an. Studieninteressierte, die bereits einen Hochschulabschluss mitbringen, können sich zudem für den berufsbegleitenden Master-Studiengang „Business Consulting & Digital Management“ (M.Sc.) anmelden. Die FOM Hochschule in Arnsberg zählt aktuell insgesamt 90 Studierende. Die Vorlesungen des Bachelor-Studiengangs „Business Administration“ finden in Alt-Arnsberg am Neumarkt statt. Diesen Studiengang bietet die Arnsberger FOM im jahrgangsweisen Wechsel in Arnsberg bzw. in Lippstadt an (Studienstart Wintersemester 2023 in Lippstadt). Weitere Informationen im Netz unter www.fom.de/de/Hochschulzentrum/arnsberg.html

Gleiches gelte auch für Unternehmen aus der Region, die ihren Mitarbeitenden und Auszubildenden ein berufsbegleitendes oder ein Duales Studium ermöglichen wollen. „Wir stehen bereits mit vielen Firmen der Region in Kontakt. Unser Ziel ist es natürlich, die FOM mit ihren bundesweit über 50.000 Studierenden auch im Hochsauerland zu einem bekannten Bildungsanbieter zu machen“, kündigt Björn Bergrath an.

