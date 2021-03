Interimsfiliale der Post öffnet in Bruchhausen

Bruchhausen. Die Deutsche Post eröffnet am 4. März eine Interimsfiliale in Bruchhausen.

Die Deutsche Post eröffnet am 4. März eine Interimsfiliale in Bruchhausen, Bruchhausener Straße 24. Die neue Filiale ersetzt den Service der Postfiliale an gleicher Stelle, die bis zum 31. Dezember geöffnet war. „Durch diese Interimsfiliale sind der Standort und der Kundenservice in Arnsberg-Bruchhausen wieder sicher gestellt“, so die Deutsche Post.

In der Filiale können Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filialen. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr. Geschäftsleute, die Interesse an einer Partnerschaft mit der Deutschen Post haben, können sich auf www.deutschepost.de/partner-werden informieren und bewerben.

Unter www.postfinder.de gibt es die Möglichkeit die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.

