Vielfalt Interkulturelle Wochen 2023 in Arnsberg und Sundern im Blick

Arnsberg/Sundern. Vom 24. September bis zum 3. November finden rund um Arnsberg, Neheim und Sundern die Interkulturellen Wochen statt. Alle Infos zum Programm.

Auch in diesem Jahr findet wieder die Interkulturelle Woche statt. Offiziell vom 24. September bis zum 1. Oktober. Doch die Migrationsberatung der Caritas in Arnsberg-Sundern hat es sich auf die Fahne geschrieben, diese eine Woche in die „Interkulturellen Wochen“ zu verwandeln, indem zwischen dem 24. September und dem 3. November die unterschiedlichsten Aktionen rund um eine „Gesellschaft mit Vielfalt“ geplant sind.

Hier die Events und Aktionen der Interkulturellen Wochen 2023 im Überblick:

Interkulturelle Wochen Arnsberg im September 2023

Sonntag, 24. September | 13 bis 17 Uhr | Friedensweg - Marktplatte Neheim: Als Auftakt findet eine traditionelle Solidaritätsaktion statt.

Donnerstag, 28. September | 19 Uhr | Kulturschmiede Arnsberg: „Wir sind jetzt hier“ Filmaufführung.

Freitag, 29. September | 15 bis 18 Uhr | Marktplatte Neheim: „Kick Racism out“ Streetkick.

Interkulturelle Wochen Arnsberg im Oktober 2023

Mittwoch, 4. Oktober | 19 Uhr | Apollo Kino Neheim: „This Rain will never stop“-Filmaufführung.

Donnerstag, 5. Oktober | 11 bis 16 Uhr |

