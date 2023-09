Die Organisatorinnen und Organisatoren der Caritas Arnsberg-Sundern freuen sich auf die Interkulturellen Wochen in Arnsberg.

Friedensweg Interkulturelle Wochen Arnsberg: Frieden in vielen Sprachen

Arnsberg. Am Sonntag starten in Arnsberg die Interkulturellen Wochen 2023 mit dem traditionellen Friedensweg. So geht’s ...

Die Interkulturellen Wochen stehen auf der Agenda – denn beginnend mit dem 24. September möchte Arnsberg mit verschiedenen Events und Aktionen darauf hinweisen, dass die Gesellschaft bunt ist. „Wir möchten das auch zeigen“, sagte Eva Hagedorny, Migrationsberatung Caritas Arnsberg-Sundern.

Friedensweg am 24. September

Als Auftakt der Interkulturellen Wochen lädt die Caritas Arnsberg-Sundern zu einer traditionellen Solidaritätsaktion ein. Unter der Anleitung des Künstlers Marcel Veneman soll gemeinsam ein bunter Pfad auf der Marktplatte in Neheim gestaltet und ein sichtbares Zeichen für den Frieden gesetzt werden.

Der Verlauf ist recht einfach: Die Gäste suchen sich einen Platz auf der Marktplatte aus und erhalten vom Team der Caritas zwei Schablonen – entweder eine mit einer Taube oder aber mit dem Wort „Frieden“ in einer Fremdsprache. Mit den Sprühfarben, die von der Caritas bereitgestellt werden, können die Gäste dann ihre Fläche gestalten. Zusätzlich kann im Musik- und Kunstatelier ein ganz eigenes Zeichen der Solidarität und des Friedens gesetzt werden – indem Interessierte frei musizieren und malen. Hierzu bedarf es eines Instruments. Für die Malutensilien sorgt ebenfalls die Caritas Arnsberg-Sundern.

Treffpunkt ist die Marktplatte in Neheim, auf der um 14 Uhr die offizielle Eröffnung des Friedensweges und damit der Interkulturellen Wochen in Arnsberg stattfindet. Die gesamte Aktion wird im Zeitraum zwischen 13 und 17 Uhr angeboten.

Weitere Events und Aktionen

Donnerstag, 28. September: 19 Uhr, Kulturschmiede Arnsberg: „Wir sind jetzt hier“ Filmaufführung.

Freitag, 29. September: 15 bis 18 Uhr, Marktplatte Neheim: „Kick Racism out“ Streetkick.

Mittwoch, 4. Oktober: 19 Uhr, Apollo Kino Neheim: „This Rain will never stop“-Filmaufführung.

Donnerstag, 5. Oktober: 11 bis 16 Uhr, Goethestraße 9, Neheim: „3 Länder an einem Tag“ – Workshop.

Freitag, 13. Oktober: 15 bis 21 Uhr, Mehrgenerationenhaus Arnsberg (Hellefelderstraße 15): Internationaler Kochmarathon.

Freitag, 13 Oktober: 14 bis 17 Uhr, Sporthalle Oeventrop: Handball & Interkulturelles Café.

Samstag, 28. Oktober: 10 Uhr, Brökelmanns Park: Bäume für ein gutes Miteinander – für Vielfalt gegen Rassismus (Integrationsrat der Stadt Arnsberg).

Freitag, 3. November: 19 Uhr, Kulturschmiede Arnsberg: Transorient Orchestra – Konzert.

Der Caritasverband Arnsberg-Sundern mit seinem Fachbereich SRO (unter anderem Integrationsagentur, Antirassismusstelle, Migrationsberatung, Flüchtlingsberatung) veranstaltet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal die IKW. Unterschiedliche Akteure wie der Internationale Bund oder der Integrationsrat der Stadt Arnsberg bieten eigene Aktionen und Veranstaltungen an, die in einem gemeinsamen Flyer veröffentlicht werden.

