Internistischer Notfall: Unfall auf Hüstener A-46-Abfahrt

Hüsten. Wegen eines Schwächeanfalls verunglückte am Montagmittag ein Autofahrer an der Hüstener Autobahnabfahrt.

Am Montagmittag, 26. Oktober, gegen 11.45 Uhr erlitt ein Autofahrer auf der Autobahn 46 (Fahrtrichtung Brilon) an der Abfahrt Hüsten einen Schwächeanfall. Es kam zu einem Unfall - ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Autofahrer ins Krankenhaus. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wegen des Unfalls kam es an der Hüstener Abfahrt zu einem Rückstau, so die Autobahnpolizei in Dortmund.