Bestsellerautor Jan Weiler macht Station in Neheim

Neheim Der Journalist und Schriftsteller liest aus seinem neuen Roman „Älternzeit“. Tickets für die Veranstaltung kosten 24,50 Euro.

In Kooperation mit dem Kulturbüro Arnsberg und der Literarischen Gesellschaft Arnsberg lädt die Reihe „Kultur rockt“ zur Winterveranstaltung am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr in die Stadtbibliothek in Neheim, Neheimer Markt 2. Bestsellerautor Jan Weiler liest aus seinem neuesten Roman „Älternzeit“.

Wenn Fahrdienste und regelmäßige Fütterungen nicht mehr erforderlich sind, bricht für die Ältern ein neues Zeitalter an. Die Themen verändern sich: Nun fordern die Spätpubertiere aus dem Urlaub in Kroatien größere Geldbeträge an. Sie konfrontieren die Ältern mit deren veralteten Weltsichten und verbieten ihnen den Gebrauch von Alufolie. Sie weisen sie darauf hin, dass Menschen über Fünfzig keine schwarzen Hemden tragen sollten und rufen nicht auf dem Festnetz an. So beginnt sie – die Älternzeit.

Gespräch und Autogramme

Jan Weiler wurde 1967 in Düsseldorf geboren. Er arbeitete zunächst als Texter in der Werbung und besuchte dann die Deutsche Journalistenschule in München. Anschließend arbeitete er von 1994 bis 2005 als Redakteur, Autor und schließlich Chefredakteur beim Süddeutsche Zeitung Magazin. 2003 entstand aus einer Kurzgeschichte im SZ-Magazin sein erster Roman „Maria, ihm schmeckt’s nicht.“ Das Buch gilt als das erfolgreichste deutsche Romandebüt der letzten zwanzig Jahre, die Verfilmung lief 2009 erfolgreich in den Kinos. 2005 folgte die Fortsetzung „Antonio im Wunderland.“ Nach der Lesung steht Jan Weiler zu einem Künstlergespräch und zum Signieren zur Verfügung.

Auch interessant

Eintrittskarten für die Winterveranstaltung mit Jan Weiler sind zum Preis von 24,50 Euro (AK 27,50 Euro) an allen drei Standorten der Stadtbibliothek Arnsberg, im Haus Berghoff sowie im Onlineshop www.oh-love.de zu bekommen. Mitglieder des Vereins Kultur rockt und der Literarischen Gesellschaft Arnsberg erhalten auf die Eintrittskarte einen Nachlass von 5 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg