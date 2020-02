Japaner wollen das Werk Trilux Medical in Hüsten schließen

Die japanische Mizuho Group will das Werk von „Trilux Medical“ an der Hüstener Hüttenstraße schließen. „Dies gab die Geschäftsführung in einer Mitarbeiterversammlung der Belegschaft in dieser Woche bekannt“, berichtet auf Anfrage unserer Zeitung die 1. Bevollmächtige der IG Metall Arnsberg, Carmen Schwarz. Ein Vertreter der IG Metall nahm an der Mitarbeiterversammlung teil. Das Hüstener Leuchtenunternehmen Trilux, die Trilux Holding GmbH, gibt dem „Trilux Medical“-Werk an der Hüstener Hüttenstraße nur den Namen, denn bereits 2015 hatte das Unternehmen Trilux seine Tochtergesellschaft „Trilux Medical“ an die MGI Deutschland Holding GmbH verkauft. Heutiger Eigentümer von „Trilux Medical“ ist die Mizuho Group mit Hauptsitz in Tokio.

Keine Stellungnahme der Geschäftsleitung

Die Geschäftsführung von Trilux Medical äußerte sich bisher trotz mehrfacher Anfragen der Westfalenpost nicht zu den Schließungsplänen. Gründe für die Schließung kann man im Internet unter www.bundesanzeiger.de mit Begriff „Trilux Medical“ in der Suchmaske finden. Hier wird für „Trilux Medical“ für das Geschäftsjahr 2017/18 ein Verlust von rund 11 Millionen Euro ausgewiesen. Demnach hat Trilux Medical auf dem Markt für medizinische Versorgungssysteme Wettbewerbsprobleme beim Preis. Zumindest einige Kunden würden preisgünstigere Produkte bevorzugen.

Bereits im Frühjahr 2019 hatte Trilux Medical die Belegschaftsstärke um 24 Mitarbeiter der damals insgesamt 125 Beschäftigten reduziert. Die betroffenen Mitarbeiter wechselten in die Transfergesellschaft Start NRW. Deshalb sind von einer Schließung heute rund 100 Mitarbeiter betroffen.

Die IG-Metall-Chefin Carmen Schwarz will einen von der Geschäftsleitung für den 31. Mai 2020 genannten Schließungstermin nicht schon jetzt als gesetzt ansehen. „Wir werden für den Erhalt von Arbeitsplätzen kämpfen“ sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Laut Betriebsverfassungsgesetz könne die Geschäftsleitung hinsichtlich möglicher Kündigungen keinen Alleingang unternehmen. „Verhandlungen der Geschäftsleitung mit dem Betriebsrat sind verpflichtend“, sagt Carmen Schwarz, die hofft, dass vielleicht ein Teil des Standortes erhalten werden könnte. Aber hier müssten Gespräche mit der Geschäftsleitung noch abgewartet werden.