Jeck: „Wir feiern die ganze Nacht: 700 Jahre Meinkenbracht“

Sundern-Meinkenbracht Auch Meinkenbracht kann Karneval: Neun Frauen aus dem Karnevalsteam der Frauengemeinschaft lassen es ordentlich krachen.

In den vergangenen Wochen haben sie Texte gelernt, geprobt und Kulissen gebaut - und passend zur Aufführung hat alles perfekt geklappt. „Wir haben uns schon im Oktober getroffen, das Programm zusammengestellt, Rollen verteilt und Aufgaben vergeben. Anfang Januar haben unsere Männer die Bühne aufgebaut, so dass wir richtig proben konnten“, beschreiben die Frauen die Vorbereitungszeit.

Lesen Sie auch:

Zuschauer waren in diesem Jahr u.a. live in einer Yoga-Stunde dabei. Hier ging es alles andere als entspannt zu, denn nicht alle Teilnehmer waren gute Schüler und konnten den indischen Meditationen folgen, um ihre Balance zu finden. Für Verwirrung sorgte auch das ältere Ehepaar, das zur Eheberatung gekommen war, schließlich suchte Eheberaterin Rose Krieger das Problem der beiden an einer völlig falschen Stelle. Ein Gastauftritt mit Büttenrede über das Verhalten pubertierender Männer gegenüber gepflegten älteren Damen beim Einkauf sowie eine Solo-Darstellung über ein Problem auf der Toilette sorgten ebenso wie die Tanz- und Gesangseinlagen für kurzweiligen Spaß.

Auch Vierbeiner auf der Bühne

Neben einem Knieballett standen in diesem Jahr auch erstmalig Vierbeiner auf der Bühne. Glücklicherweise waren die vier Pferde aus Holz und sehr lernfähig, so dass die Reiterinnen eine ordentliche Choreographie zur 700-Jahr-Feier präsentieren konnten. Wie für einen kfd-Karneval üblich waren es vor allem die Männer, auf deren Kosten viel gelacht werden durfte. Vier fesche Damen sangen live über eine Marklücke bei Online-Lieferdiensten. Sie fragten sich, warum dort eigentlich keine Männer im Angebot seien, die man sich ohne Macken und Allüren bestellen könne. Außerdem habe man dort zur Not ja auch noch ein Rückgaberecht!

Die Meinkenbrachter Frauen haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Foto: Privat / WP

Besonders interessante Einblicke ergaben sich für das Publikum bei den telefonischen Dienstleistungen von Erich und Erika. Um ihre Rente aufzubessern, versuchten die beiden tapfer, mit viel Gestöhne den ein oder anderen Euro zu verdienen - mit Erfolg und viel Gelächter!

Zu den 15 Programmpunkten gehörte selbstverständlich auch der traditionelle Dorfklatsch, bei dem die „Klatschtante mit dem neugierigen Küchenfenster“ die Peinlichkeiten und Missgeschicke der Dorfbewohner Revue passieren ließ und damit für viele Lacher sorgte.

Eingespieltes Team

„Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Jeder hat seine Stärken und trägt so zum Gelingen bei. Die einen kümmern sich um die Plakate und Presse, andere um Ansagen, wieder andere um die Musik- und Sound-Effekte. Die einen malen für die Kulisse, andere haben den Überblick bei den Requisiten. Da einige von uns auch im Kfd-Vorstand aktiv sind, muss nebenher auch so manches für das gelungene Drumherum organisiert werden.“, so die Frauen. Aufwand, der sich auf jeden Fall lohnte und Spaß, den man den Frauen auf der Bühne ansehen konnte. Zahlreiche Besucher, auch aus den Nachbarorten, fanden den Weg in die Meinkenbrachter Schützenhalle und feierten die gelungenen Darbietungen. Nach 2,5-stündigem Programm und einem stimmungsvollen Schlussakt auf der Bühne ging die Party vor der Bühne noch lange weiter.

Wer neugierig auf den Meinkenbrachter Karneval geworden ist,sollte sich den Karnevalsfreitag für kommendes Jahr (28. Februar 2025, ab 19.31 Uhr) vormerken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg