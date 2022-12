Jens Bauer ist neuer Chef der Interprint-Gruppe

Arnsberg. Toppan-Verwaltungsrat bestimmt Nachfolger von Hideo Yoshikawa als Chef der Interprint-Gruppe.

Der Toppan-Verwaltungsrat hat Jens Bauer mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Chief Executive Officer (CEO) der Interprint-Gruppe ernannt. Er tritt die Nachfolge von Hideo Yoshikawa an, der seit 2019 als CEO tätig ist. Während Yoshikawa offiziell in den Ruhestand geht, wird er Interprint ab 2023 weiterhin in strategischen Fragen beraten.

Jens Bauer ist seit 1995 in verschiedenen Funktionen für das in Bruchhausen ansässige Unternehmen Interprint tätig, unter anderem als Geschäftsführer der Interprint, Inc. in Pittsfield, MA, USA und als Geschäftsführer des ehemaligen Eigentümers von Interprint, der Arnsberger Wrede Industrieholding GmbH & Co. KG, bis er 2018 die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) der Interprint-Gruppe übernahm. Er wird auch weiterhin die Verantwortung als CFO tragen.

Hideo Yoshikawa ist seit 1978 für Toppan in vielen Auslandseinsätzen in den USA und Europa tätig, unter anderem als Geschäftsführer der Toppan Interamerica, Inc. in Atlanta, GA, USA und als Geschäftsführer der Toppan Europe GmbH in Düsseldorf. Er hat die Internationalisierung des Toppan-Dekorgeschäfts sehr erfolgreich vorangetrieben, indem er die damit verbundenen strategischen Schritte in den USA und Europa initiiert und begleitet hat, darunter die Übernahme der Interprint-Gruppe in 2019. Das übrige Top-Management-Team bleibt unverändert: Robert Bierfreund trägt die Verantwortung als Chief Operating Officer (COO), Holger Dzeia als Chief Sales Officer (CSO) und Stephan Igel als Chief Business Development Officer (CBDO).

Global denken, lokal handeln – das ist seit über 50 Jahren gelebte Interprint-Philosophie. Mit rund 1500 Mitarbeitenden an nun neun Produktionsstandorten und fünf Vertriebsbüros ist das Arnsberger Unternehmen Interprint eine der führenden Dekordruckereien weltweit. Die innovativen und kreativen Dekore gestalten die Oberflächen zahlreicher Holzwerkstoffe, die zu Möbeln oder Fußböden weiterverarbeitet werden und im Innenausbau zum Einsatz kommen. Seit 2019 gehört Interprint zur global agierenden japanischen Toppan-Gruppe, wodurch sich die Produktvielfalt und die technischen Möglichkeiten vervielfachten

