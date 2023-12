Jugendliche streiten - Schlichter aus Ense wird verletzt

Arnsberg Mehrere Teenager geraten in Oeventrop in Streit. Es kommt Pfefferspray ins Spiel, die Kripo ermittelt.

Am Samstag stritten sich gegen 19:25 Uhr am Widayweg in Oeventrop mehrere Jugendliche. Ein 34-Jähriger aus Ense, der den Streit schlichten wollte, wurde von einem Unbekannten dabei mit Pfefferspray besprüht. Das berichtet die Polizei am Montagmittag.

Anschließend soll der mutmaßliche Täter mit weiteren Jugendlichen auf Mofas geflüchtet sein. Der 34-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

