Jugendliche versuchen, Arnsberger zu berauben

Die Polizei berichtet von mehreren Raubdelikten am Wochenende

Arnsberg. Eine Gruppe Jugendlicher hat am späten Freitagabend versucht, einen 20-Jährigen auszurauben. Es kam zu einem Handgemenge.

Am Freitag kam es auf der Clemens-August-Straße in Arnsberg zu einem versuchten Straßenraub. Gegen 22:45 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann aus Arnsberg Opfer eines versuchten Raubdelikts. Er wurde aus einer Personengruppe heraus angesprochen, nachdem er Bargeld bei einem Geldautomaten abgehoben hatte. Das berichtet die Polizei am Montagmittag.

Es kam zu einem Handgemenge und einer anschließenden Auseinandersetzung. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die bislang unbekannten Täter es auf das Bargeld des Opfers abgesehen hatten. Tatbeute wurde nicht erlangt.

Die Täter flüchteten nach der Auseinandersetzung in Richtung „Zum Schützenhof“. Sie können wie folgt beschrieben werden: männlich, geschätztes Alter von 16-18 Jahren, zum Teil komplett schwarz gekleidet, eine Person hatte einen Dreitagebart, eine andere Person in der Gruppe hat eine rote Jacke getragen. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Raubdelikts.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

