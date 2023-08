Symbolbild: Die Polizei nahm nach einem mutmaßlichen Raub in Oeventrop zwei Tatverdächtige fest.

Bargeld entnommen Jugendlicher wird Opfer eines Raubs am Oeventroper Bahnhof

Oeventrop. Am Bahnhof in Oeventrop wurde am Freitag ein Jugendlicher von zwei Tätern angegriffen. Sie raubten Bargeld und verletzten den Geschädigten leicht.

Am Freitagabend (4. August) um 22.25 Uhr wurde ein 15-jähriger Jugendlicher am Bahnhof in Oeventrop von zwei männlichen Personen angegangen.

Der Jugendliche sei zunächst zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert worden. Da der Akku jedoch fast leer gewesen sei, hätte seitens der Täter kein weiteres Interesse an dem Gerät bestanden.

Der 15-jährige Geschädigte sei dann geschubst von einem der Täter festgehalten worden. Er sollte jetzt seine Geldbörse herausgeben. Der Haupttäter habe dann der Geldbörse das Bargeld entnommen und den Geschädigten aufgefordert zu verschwinden.

Widerstand gegenüber Polizeibeamten

Der Jugendliche verständigte zeitnah die Polizei und konnte die Tatverdächtigen sehr gut beschreiben. Wie die Polizei mitteilt, seien die beiden Tatverdächtigen im Zuge der Fahndung im Nahbereich des Bahnhofes gefunden und vorläufig festgenommen worden.

Einer der Tatverdächtigen leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten. Der Geschädigte wurde bei dem Tatgeschehen leicht verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg