Junge Familien in Arnsberg unterstützen

Arnsberg. Netzwerk der Stadt und von Koalitionspartnern hat offene Anlaufstelle für Hilfesuchende geschaffen. Lob für geleistete Arbeit

Die Stadt Arnsberg unterstützt zusammen mit ihren Kooperationspartnerinnen und Partnern im Netzwerk „Schwangerschaft & Frühe Kindheit“ Arnsberg“ den Start junger Familien in Arnsberg. Zusammen mit den Netzwerkpartnern Familienbüro-Fachstelle Frühe Hilfen, Familienbildung, Familienzentren sowie verschiedenen Initiativen aus dem Bereich von Bildung, Beratung und Unterstützung sowie mit dem Klinikum Hochsauerland und seiner Elternschule fand dazu jetzt eine Feierstunde im Kunstwerk in Neheim statt.

Motivierte Kräfte

Bürgermeister Ralf Paul Bittner würdigte in seinem Grußwort die in den letzten Jahren geleistete wichtige Arbeit zur konkreten Unterstützung junger Familien. „Dieses koordinierte Netzwerk spielt eine wichtige Rolle in unserer Präventionsarbeit und hilft, die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern“, sagt er vor den Gästen. Dabei lobte der Bürgermeister die Motivation der Beteiligten in der fach- und rechtskreisübergreifenden Vernetzungsarbeit. Bereits im Jahre 2012 beteiligte sich die Stadt Arnsberg aktiv am Landesprogramm „Aufbau von kommunalen Präventionsketten – Kein Kind zurücklassen“.

Über das Familienbüro der Stadt wurden zu Beginn vielfältige Akteur:innen in der Netzwerkarbeit bereichsübergreifend angesprochen und zusammen gebracht. Ziel der frühen Initiative in der Stadt Arnsberg ist und war es, über das Projekt allen Kindern gleiche Chancen für gutes Aufwachsen, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Durch das Bundeskinderschutzgesetz – ebenfalls aus dem Jahr 2012 – wurde die lokale Arbeit im Bereich „Frühzeitige Unterstützung / Frühe Hilfen“ auf eine rechtliche Grundlage gestellt.

Interdisziplinäre Fachstelle

Unter dem Motto „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ ist von 2020 bis 2022 mit der Fachstelle „Frühe Hilfen“ im Familienbüro der Stadt Arnsberg im Rahmen der Netzwerkarbeit eine offene Anlaufstelle für Schwangere, werdende Eltern sowie Familien mit Kindern bis zum Übergang in die Schule aufgebaut worden. Die interdisziplinäre Fachstelle setzt sich aus pädagogischen und gesundheitsorientierten Fachkräften zusammen und bietet aufsuchende Familienbegleitung an. Im Netzwerk „Schwangerschaft & Frühe Kindheit“ wird die Begleitung und Betreuung junger Familien aktiv koordiniert und organisiert. Eltern erhalten darüber z.B. vielfältige Informationen über niederschwellige und bedarfsgerechte Unterstützungsangebote. Diese schließt Eltern-Kind-Gruppenangebote im Netzwerk „Schwangerschaft & Frühe Kindheit“ mit ein.

Der Lotsendienst des Netzwerks gibt Informationen über die Angebote und vermittelt Interessierte konkret zu den weiteren Ansprechpartner:innen und ihren Angeboten. Der Aufbau gezielter Vernetzungsstrukturen hat in Arnsberg bereits im Jahre 2006 begonnen. Mit der Teilnahme der Stadt am Landesprogramm „Neue Wege – Familienzentren in NRW“ hat die Stadt den Aufbau eines Kooperationsverbundes gefördert, durch den im Zusammenwirken einiger Kindertageseinrichtungen mit dem Jugendamt der Stadt Arnsberg die „Familienzentren im Arnsberger Modell“ gegründet wurden. Diese sind bis heute ein fester Bestandteil für die Angebotsstruktur im Sozialraum geworden.

„Zu wissen, dass Familien durch die Beteiligten im Netzwerk frühzeitig unterstützt werden und wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Übergänge von bedarfsgerechten Angeboten lebensweltnah gesichert werden, macht mich für eine weiter gemeinsame Kooperationsstruktur zuversichtlich“, sagte Bürgermeister Ralf Paul Bittner in seinem Grußwort.

Informationen über das Netzwerk

Interessierte finden mehr über das Netzwerk „Schwangerschaft & Frühe Kindheit Arnsberg“ unter: www.arnsberg.de/wohnen-leben/jugend-familie/fachkraefte/netzwerkarbeit.

Zu den Hilfsangeboten im Netzwerk „Schwangerschaft & Frühe Kindheit“ gehört u.a. das Projekt Beagle rund um die Geburt: www.beagle.nrw.

Informationen über die pädagogische und gesundheitsorientierte Familienberatung gibt es auf den Seiten der Stadt Arnsberg www.arnsberg.de/wohnen-leben/jugend-familie/familienbuero/fruehe-hilfen.

Eine Kontaktaufnahme ist per Mail an familienbeglei-tung@arnsberg.de problemlos möglich.

Zu den Netzwerkpartnern gehören: Die Stadt Arnsberg mit Jugendamt, die Hebammen des Klinikum Hochsauerland mit Elternschule, die Familienzentren und das Gesundheitsamt.

