Sturz in Kurve Junger Arnsberger stirbt bei Motorradunfall in Möhnesee

Möhnesee/Arnsberg. Ein 24-jähriger Arnsberger verunglückt mit Motorrad tödlich am Möhnesee.

Zur einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Sonntagnachmittag in der Gemeinde Möhnesse. Ein 24-jähriger Arnsberger befuhr gegen 17.30 Uhr die Forststraße - sie verbindet den See über Neuhaus mit der Landstraße in Richtung Breitenbruch. In einer Rechtskurve stürzte er und rutschte unter den entgegenkommenden PKW einer 66-jährigen Fahrerin.

Trotz soforteingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Kradfahrer noch am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.