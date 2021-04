Arnsberg. Der 26 Jahre alte Mann aus Arnsberg war mit seinem Motorrad am Montagmorgen in Richtung Niedereimer unterwegs. Dann verlor er die Kontrolle.

Am frühen Montagmorgen, gegen 1.35 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall mit einem Motorrad. Der 26-jährige Fahrer befuhr die Kreisstraße 8 von Breitenbruch in Richtung Niedereimer, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Der Arnsberger verletzte sich bei dem Unfall schwer.