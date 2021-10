Junges Engagement Arnsberg/Sundern: „Ehrenamt ist Zukunft“

Arnsberg/Sundern. Redaktionsleiter Martin Haselhorst im Interview über die Idee einer nachhaltigen Anerkennungskultur „Junges Engagement“

Mit dem „Jungen Engagement“ erlebt eine ebenso bewährte wie beliebte Aktion unserer Lokalausgabe Arnsberg/Sundern in diesem Winter ihre fünfte Auflage. Die Bewerbungsfrist läuft (siehe auch Infobox), im Januar 2022 ist die Preisverleihung geplant. Im Interview spricht Redaktionsleiter Martin Haselhorst über den erstmals 2013 ausgelobten Wettbewerb.

Kandidatinnen und Kandidaten einfach vorschlagen Das Bewerbungsverfahren für das Junge Engagement ist niederschwellig angelegt. Vorgeschlagen werden dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten von ihren Initiativen oder Vereinen, von jedem Leser/jeder Leserin oder von Freunden und Angehörigen. Benötigt wird eine Kurzbeschreibung des Engagements und der Person. Nominierungen/Nachfragen an Nicolas Stange, 02932-971428, Nicolas.

Stange@funkemedien.de oder Martin Haselhorst, 02932-971430, Martin.Haselhorst@

funkemedien.de Bewerbungen und Vorschläge für den Wettbewerb „Junges Engagement“ sind noch bis einschließlich Sonntag, 31. Oktober 2021, möglich.

Martin, wie bist Du auf die Idee gekommen, einen solchen Wettbewerb ins Leben zu rufen?

Martin Haselhorst Ich selber bin in einem großen Sportverein ehrenamtlich engagiert und erlebe dort viele junge Menschen, die Großartiges im Club bewegen. Für den Sport, vor allem aber für die Menschen. Das machen sie mit viel Kreativität, Verantwortung und Kompetenz, was einfach nur beeindruckend ist. Vor allem aber machen sie es mit einer Selbstverständlichkeit, weil sie in ihrem Umfeld und für andere etwas bewegen wollen. Dabei wissen sie oft gar nicht einzuschätzen, wie wichtig ihre Arbeit und ihr Engagement sind. Und da das ganz sicher in ganz vielen gesellschaftlichen Feldern und Initiativen so ist, kam mir einst die Idee, dass dieses Engagement eine auf die Zielgruppe zugeschnittene Anerkennungskultur braucht.

So laufen die Nominierungen für den Preis „Junges Engagement“ Das Bewerbungsverfahren für das Junge Engagement ist niederschwellig angelegt. Vorgeschlagen werden dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten von ihren Initiativen oder Vereinen, von jedem Leser oder jeder Leserin und auch von Freunden und Angehörigen. Benötigt wird eine Kurzbeschreibung des Engagements und der Person. Nominierungen und Nachfragen an Nicolas Stange unter Nicolas.Stange@funkemdien.de oder 02932/971428 und Martin Haselhorst unter Martin.Haselhorst@funkemedien.de oder 02932/971430. Wir nehmen ab sofort Bewerbungen und Vorschläge für den Wettbewerb „Junges Engagement“ an. Die offizielle Bewerbungsphase beginnt heute und endet am 31. Oktober 2021

Welche Ziele verfolgt das „Junge Engagement?

Wir wollen junge Menschen auszeichnen und ihnen, zusammen mit unseren Sponsoren Brauerei Veltins und Westenergie, zeigen, dass ihr ehrenamtliches Bemühen und Mitgestalten in hohem Maße gewertschätzt wird.

Erkläre bitte genau, welche Zielgruppe mit dieser Aktion gewürdigt werden soll?

Es geht um junge Menschen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren, die sich in sozialen, sportlichen, kulturellen, ökologischen und anderen gesellschaftlichen Initiativen, Vereinen oder Projekten engagieren. Wir wollen sie mit der Anerkennung ermutigen, in ihrem Leben mit Engagement und Ehrenamt nie aufzuhören und auch in Zukunft – in welchen Lebensbereichen auch immer – Verantwortung zu übernehmen und ihre Stärken einzubringen. Zugleich wollen wir die Nominierten als Vorbilder für ihre Generation und auch für ältere Bürger vorstellen. Unsere Zukunft braucht Engagement, damit unsere Gesellschaft lebenswert bleibt.

Dank attraktiver Partner dürfen sich die Bestplatzierten auf lukrative Preise freuen – auch dazu bitte ein paar Sätze von Dir?

Insgesamt werden 6000 Euro Preisgeld in gestaffelten Beträgen von 3 x 500 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro und 2000 Euro vergeben. Die Preisgelder fließen jeweils den Zwecken zu, für die sich die jungen Menschen engagieren.

Für die Preisverleihung ist eine neue „Location“ vorgesehen?

Wir möchten die Preisträger und Nominierten des Jungen Engagements an Orten feiern und würdigen, die für junge Menschen spannend und interessant sind. Nach vielen Preisvergaben in der Kulturschmiede wechseln wir nun in den Veranstaltungsbereich des Fotoateliers Meinschäfer im Kunst-Werk am Kaiserhaus in Neheim. Allein schon dieses etwas andere Ambiente soll den jungen Leuten und ihren mit eingeladenen Freunden und Familien zeigen, dass „Junges Engagement“ eben doch etwas Außergewöhnliches ist.

Die Fragen stellte Torsten Koch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg